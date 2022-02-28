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Астролог озвучила прогноз щодо війни в Україні та попередила про піковий момент

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Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Про долю України зараз замислюються і астрологи Новина оновлена 28 лютого 2022, 23:48
Про долю України зараз замислюються і астрологи

За словами астролога, очікується піковий період із 2 по 4 березня

Повномасштабний напад Росії на Україну та початок великої війни обговорюють і в астрологічних колах. Про який перебіг подій надалі може говорити розташування планет – у коментарі "Телеграфу" розповіла астролог Аріна Артурівна.

За її словами, з 2 по 4 березня будуть певні з’єднання – пікові точки. Якщо ситуація буде складатися згідно з позитивним сценарієм, то можливі конкретні рішення та домовленості.

"Молодий місяць у Рибах, який також випадає на 2 березня, говорить про те, що протягом місяця надходитиме багато реальної допомоги, підтримки, благодійності, Україна отримає фінансування з боку інших держав", — зазначає астролог.

Також вона додає, що Риби – це і про співчуття, милосердя, яке виявить світ.

Варто додати, що молодик відбуватиметься з Юпітером. Астролог каже, що це дасть Україні шанс бути одним із лідерів, можливість вступити до НАТО та ЄС, поширювати свій вплив, може йтися про експансію України на весь світ.

"Це буде відродження з попелу, нова сторінка", — підсумувала астролог.

Нагадаємо, глава МЗС Дмитро Кулеба вважає, що сильна Україна народжується саме зараз – із полум’я війни. Він упевнений, що наша країна переможе і боротиметься щосили.

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#Війна #Астрологія
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