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Україна терміново закупить ще більше нищівних "Байрактарів"

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Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Байрактари показали свою ефективність у знищенні техніки російських окупантів Новина оновлена 01 березня 2022, 15:45
Байрактари показали свою ефективність у знищенні техніки російських окупантів

Українські військові вже проходять навчання у Туреччині.

Україна нарощує постачання турецьких безпілотників "Байрактар", які допомагають знищувати російських окупантів, які пішли на нас війною.

Про це заявив посол України у Великій Британії Вадим Пристайко, відповідаючи на запитання британських ЗМІ.

За його словами, українська влада вже контактує з Туреччиною щодо додаткового постачання ударних БПЛА.

Пристайко додав, що операторів дронів в Україні більше, ніж достатньо, і вже зараз вони у Туреччині проходять навчання щодо використання "Байрактарів".

Нагадаємо, що завдяки цим турецьким безпілотникам українська армія знищила вже не одну колону техніки окупантів. Кадри таких моментів вражають своєю потужністю. Снаряд "Байрактару", який влучає у російські бойові машини, завершується справжнім "салютом" з бризками вогню у різні боки.

На кадрах: українські військові вщент розносять колону російської техніки у Чорнобаївці на Херсонщині.

Нагадаємо, що "Байрактарами" називаються ударні оперативно-тактичні безпілотники, які літають на середній висоті, але здатні доволі довго пробути у повітрі. Україна свого часу отримала їх від Туреччини.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українські військові захопили новітню російську зброю.

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Поставка #Байрактар
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