Психолог назвала головну проблему путіна: "Думав, українці, — це як росіяни, тільки тупі"

Дезінформація зіграла злий жарт із російським диктатором

Кривавий диктатор володимир путін явно був дезінформований щодо оборонних можливостей України та того, наскільки український народ був готовий чинити опір окупантам.

Про це розповіла "Телеграфу" політичний психолог Світлана Чуніхіна.

Вона нагадала, що сам путін неодноразово говорив, що споживає інформацію лише з певної кількості джерел, а тому це легко дозволило ввести його в оману.

"Дезінформований він серйозно, він точно не очікував від України такого опору, і від президента теж. І взагалі, у нього до українців ставлення було таке, що українці — це "такі ж росіяни, тільки тупі", — каже психолог.

Чуніхіна зазначає, що російський президент має концепцію "привілейованого суверенітету", згідно з яким право на незалежність має лише кілька великих гравців, а що стосується інших країн, то в його розумінні, ні про який суверенітет і власну волю йти не може.

За її словами, путін завжди відмовлявся вірити в те, що український народ має власну волю, а тому й відмовляв нашій країні у праві на національний суверенітет.

"Він завжди вважав, що всі акти громадянської непокори були інспіровані ззовні. І він настільки в це вірить, що з цієї інформації він і виходив", — сказала Чуніхіна

Важливим фактором також було те, що путін був переконаний, що західні країни не підтримуватимуть Україну у разі прямого вторгнення, проте, як виявилося, у Заходу теж була "червона лінія", яку російський диктатор переступив.

Більше про те, чому путін вирішив піти на вторгнення в Україну, читайте у матеріалі "Телеграф": Путіна обдурили, він не очікував від України такого опору — політичний психолог.