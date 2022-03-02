Психолог назвала главную проблему путина: "Думал, украинцы, — это как русские, только тупые"

Дезинформация сыграла злую шутку с российским диктатором

Кровавый диктатор владимир путин явно был дезинформирован относительно оборонных возможностей Украины и того, насколько украинский народ был готов оказывать сопротивление оккупантам.

Об этом "Телеграфу" рассказала политический психолог Светлана Чунихина

Она напомнила, что сам путин неоднократно говорил, что потребляет информацию лишь из определенного количества источников, а потому это легко позволило ввести его в заблуждение

"Дезинформирован он серьезно, он точно не ожидал от Украины такого сопротивления, и от президента тоже. И вообще, у него к украинцам отношение было такое, что украинцы — это "такие же русские, только тупые", — говорит психолог.

Чунихина отмечает, что у российского президента есть концепция "привилегированного суверенитета", согласно которому право на независимость обладает лишь несколько крупных игроков, что касается остальных стран, то в его понимании, ни о каком суверенитете и собственной воле речи идти не может.

По ее словам, путин всегда отказывался верить в то, что украинский народ обладает собственной волей, а потому отказывал нашей стране в праве на национальный суверенитет.

"Он всегда считал, что все акты гражданского неповиновения были инспирированы извне. И он настолько в это верит, что из этой информации он и исходил", — сказала Чунихина

Важным фактором также было то, что путин был убежден, что западные страны не станут поддерживать Украину в случае прямого вторжения, однако, как оказалось, у Запада тоже имелась "красная линия", которую российский диктатор переступил.

Больше о том, почему путин решил пойти на вторжение в Украину, читайте в материале "Телеграф": Путина обманули, он не ожидал от Украины такого сопротивления — политический психолог.