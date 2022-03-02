Окупанти роздають "агітки" з путіним за лекалами Гітлера: "Росія не воює з українським народом"

Як і нацисти, російська влада обіцяє "мир і безпеку" покірному народу

У Мелітополі Запорізької області, який не здався російським загарбникам, але опинився в окупації і де 1 та 2 березня проходили мирні акції за Україну, "зелені чоловічки" почали роздавати населенню листівки-агітки.

"Ми їхали вулицею Героїв України – якраз у тому місці, де днями рашистами було кинуто 4 КамАЗи з речовими мішками та іншим їх майном, і побачили як двоє російських солдатів з білими стрічками на нозі роздають рідкісним перехожим такі листочки", – розповіла "Телеграфу" місцева мешканка Світлана.

"А ми бачили, як по об’їзній вулиці їхала машина і звідти розкидали ці папірці, потім їх вітер розносив", – розповіли інші громадяни.

Потім "Телеграфу" передали фотографії цих агіток.

В них в "найкращих традиціях" завойовників усіх часів, народу обіцяється мир та безпека.

"Шановні мелітопольці! Росія не воює з українським народом! – брехливо затверджується на листочку. — Влада належить народу, а не київській хунті! Росія гарантує вам мир та безпеку! Громадянському населенню нічого не загрожує!".

Обдурили російський народ і мріяли обдурити український

Далі "на час проведення спеціальної операції Збройних Сил Російської Федерації на території України" городянам пропонується не залишати без необхідності свої будинки, не перетинати дорогу перед військовим транспортом, що рухається, демонструвати російським військовослужбовцям, що ви беззбройні" тощо — все те, без чого мешканці України щасливо мешкали до 24 лютого.

Тут також "дбайливо" повідомляється, що "ми всі разом маємо не допустити бешкету озброєних банд мародерів, грабіжників та націоналістів, які отримали зброю внаслідок злочинного рішення влади безконтрольно роздавати її населенню". Дивно, але до 24 лютого жодних банд мародерів у населених пунктах України не було.

А після заклику "не вірити пропаганді та дезінформації з Києва" пропонується читати актуальну інформацію на телеграм-каналах типу "Соловйов" та "Росія 24/7".

Самі мелітопольці 1 березня продемонстрували, що вони думають із приводу непроханих гостей, коли беззбройними намагалися протистояти колоні російської бронетехніки.

Мелітопольці посилали окупантів на три веселі літери

Примітно, що риторика загарбників не зазнає змін навіть після 8 десятиліть. Просунуті городяни швидко знайшли в інтернеті приклад нацистської листівки 1941 року, адресованої... нинішнім агресорам.

"Населення Москви!

Німеччина не хотіла війни.

Німецька армія не є ворогом народу. Вона бореться лише проти комуністичної анархії та проти злочинців, що сидять у Кремлі. Ваші жидівсько-комуністичні правителі викликали війну. Вони ж змушували червоних льотчиків бомбардувати беззахисні столиці Фінляндії та Румунії: Гельсінгфорс та Букарешт.

Гітлер наказав своїм збройним силам дати негайну відповідь на зухвалі нальоти червоних бомбардувальників".

Зразок для путінських поплічників

Завершує звернення заклик: "Підіймайтеся проти шахраїв, вони пригнічували вас 24 роки. Гоніть їх! Якщо ви ліквідуйте їх, то нальоти німецьких льотчиків не повторяться".

Чи не схоже це на такий улюблений кривавим диктатором путіним "примус до миру"?

Другим варіантом листівок було "звернення президента Росії" до громадян України.

Тут пояснювалося, що "у 2014 році Росія була зобов’язана захистити жителів Криму та Севастополя від тих, кого ви самі називаєте "нациками". Кримчани та севастопольці зробили свій вибір – бути зі своєю історичною батьківщиною, з Росією і ми це підтримали. Повторю, просто не могли вчинити інакше...".

Вони прийшли до нас зі світом, "Градами" та танками

Про те, що вибір у вигляді горезвісного референдуму проводився під дулом автоматів, у папірці звичайно замовчується.

Кремлівський диктатор закликає українців "скласти зброю та йти додому", обіцяючи, що "військовослужбовці української армії, які виконали цю вимогу, зможуть безперешкодно залишити зону бойових дій та повернутися до своїх родин".

Ну а бійці ЗСУ тим часом дають спеку "асвабадителям". Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Сумській області, у місті Тростянець, українські військовослужбовці знову вдало використали безпілотник "Байрактар".