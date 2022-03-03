"Ви всі ляжете в Україні": полонений російський окупант звернувся до співвітчизників (відео)

Все нові й нові російські солдати прозрівають в українському полоні.

У четвер, 3 березня, на восьмий день повномасштабного вторгнення Росії в Україну в мережі з’явилися чергові записи розмов російських полонених.

Відео із зізнаннями трьох російських загарбників опубліковано на telegram-каналі Оперативний ЗСУ.

Окупанти охоче зізнаються, що не хотіли війни та потрапили на територію України випадково після злочинних наказів їхнього уряду. Один із загарбників закликав своїх співвітчизників не їхати воювати в Україну, адже тут мешкають мирні люди, які не хочуть війни. Крім того, військовополонений зізнався, що не бачив жодних "бандерівців" в Україні, а керівництво російської армії не знає, що робити.

"У командування РФ немає жодної тактики, ми просто виживаємо тут... Хлопці в Росії, пишіть рапорти, не їдьте сюди, краще залишайтеся зі своїми сім’ями. Тут ви всі ляжете", — заявив російський солдат.

Додамо, що окупанта було взято в полон під Житомиром. А його прозріння настало лише після того, як його колег зі зброї знищили ЗСУ.

Раніше повідомлялося, що мати російського окупанта отримала похоронку у WhatsApp.