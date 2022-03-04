Рус

Американський сенатор закликав вбити путіна

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
229
Володимир Путін Новина оновлена 04 березня 2022, 10:14
Володимир Путін

Американський сенатор порівняв путіна з Гітлером

Cенатор США Ліндсі Грем у прямому ефірі Fox закликав ліквідувати путіна, який розв’язав війну проти України та цинічно бреше з приводу обстрілів мирних громадян.

"Хтось у росії має взяти на себе відповідальність і прибрати цього хлопця. Ви надасте своїй країні та світу велику послугу", — сказав сенатор.

Він також висловив сподівання, що російська армія має "успішний полковник Штауффенберг". Тут йдеться про німецького офіцера, чия бомба не змогла знищити Адольфа Гітлера у 1944 році.

Як повідомляв "Телеграф", раніше росіяни з "Градів" обстріляли житлові квартали Харкова, внаслідок чого було багато жертв серед мирного населення. Ракети прилітали на дороги, тротуари, потрапляли в будівлі та будинки. На одному із відео можна побачити, як мирні жителі загинули поблизу одного з автоматів для видачі води.

Під удар окупантів потрапляють і автомобілі, які на момент обстрілу рухалися дорогою.

Теги:
#Росія #Путін #Війна
Від школи залишилися тільки цеглинки
В регіонах
У Житомирі російські нацисти розбомбили школу (фото, відео)
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Від школи залишилися тільки цеглинки
У Житомирі російські нацисти розбомбили школу (фото, відео)
Дата публікації
Категорія
Бої ще продовжуються
Втрати росії на 9-й день війни: майже 10 тисяч солдат та 2 тисячі одиниць воєнної техніки
Дата публікації
Категорія
Олексій Резніков
"У ці дні відбувається перелом ситуації": глава Міноборони виступив зі зверненням
Дата публікації
Категорія
Президент України – Володимир Зеленський
На Зеленського вже було кілька замахів: подробиці
Дата публікації
Категорія
росія продовжує робити спроби зламати українців
Війна — день 9: росія обстрілює мирні міста, але втрачає техніку пачками (оновлюється)