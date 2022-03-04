Американський сенатор закликав вбити путіна

Американський сенатор порівняв путіна з Гітлером

Cенатор США Ліндсі Грем у прямому ефірі Fox закликав ліквідувати путіна, який розв’язав війну проти України та цинічно бреше з приводу обстрілів мирних громадян.

"Хтось у росії має взяти на себе відповідальність і прибрати цього хлопця. Ви надасте своїй країні та світу велику послугу", — сказав сенатор.

Він також висловив сподівання, що російська армія має "успішний полковник Штауффенберг". Тут йдеться про німецького офіцера, чия бомба не змогла знищити Адольфа Гітлера у 1944 році.

Як повідомляв "Телеграф", раніше росіяни з "Градів" обстріляли житлові квартали Харкова, внаслідок чого було багато жертв серед мирного населення. Ракети прилітали на дороги, тротуари, потрапляли в будівлі та будинки. На одному із відео можна побачити, як мирні жителі загинули поблизу одного з автоматів для видачі води.

Під удар окупантів потрапляють і автомобілі, які на момент обстрілу рухалися дорогою.