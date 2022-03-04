Армія Росії вичерпала основну частину своїх військ на 9-й день війни — Генштаб ЗСУ

Окупанти розпочали перекидання додаткових сил

Російська армія на 9-у добу вони в Україні вичерпала основну частину своїх оперативних резервів, почалося перекидання додаткових сил із Південного та Східного військових округів.

Про це повідомляє прес-служба Генерального штабу Збройних Сил України.

"Основною метою противника залишається оточення Києва та ослаблення опору в заблокованих населених пунктах. У ході виконання цього завдання, угруповання ЗС РФ вичерпали основну частину оперативних резервів і розпочали перекидання додаткових сил та засобів з Південного та Східного військових округів. Другі ешелони та більша частина оперативних резервів угруповань ЗС РФ введено в операцію", — сказано в повідомленні.

У ньому уточнюється, що на Слобожанщині підрозділи 20-ї армії рф намагаються продовжити наступ на Об’єднані сили на Новоайдарському та Сєверодонецькому напрямках.

На Донецькому оперативному напрямку противник силами шести БТГр намагається утримати обручку навколо міста Маріуполь. Для поповнення втрат у Донецькій області російські куратори розпочали завезення військовослужбовців ЗС РФ на станцію Іловайськ.

У Чорному морі морське угруповання ЧФ виведене з морських баз із завданням вражати надводні сили Угруповання різнорідних сил, але найчастіше жертвами російських морських піратів стають цивільні судна та їх екіпажі.

"Не залишаючи намірів заволодіти Чорноморським узбережжям, противник продовжує підготовку до висадки морського десанту на ділянці Затока — Чорноморськ. У рамках зазначеного в районі 40 км на схід від Чорноморська знаходяться два великі десантні кораблі окупантів", — зазначають у Генштабі.

Як повідомляв "Телеграф", раніше президент України Володимир Зеленський звернувся до росіян, чиї війська обстріляли Запорізьку АЕС.