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МІУ запускає евакуаційні річкові рейси з Ізмаїлу до Румунії.

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
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Відправлення до Румунії відбуватиметься з причалів морвокзалу Ізмаїла двічі на день Новина оновлена 08 березня 2022, 20:20
Відправлення до Румунії відбуватиметься з причалів морвокзалу Ізмаїла двічі на день

Евакуюватись зможуть жінки, діти, а також чоловіки старше 60 років, які бажають потрапити до Румунії.

Міністерство інфраструктури запускає пасажирські річкові рейси з порту Ізмаїл до порту Тульча у Румунії.

Про це пресслужба держустанови повідомила у Telegram.

"Уже від завтра, з 09 березня, Українське Дунайське пароплавство розпочинає регулярні безкоштовні пасажирські перевезення за маршрутом Ізмаїл (Україна) — Тульча (Румунія)", — розповіли у МІУ.

Скористатися евакуаційним рейсом зможуть жінки, діти, а також чоловіки старше 60 років, які бажають потрапити до Румунії.

Відправлення відбуватиметься від причалів морського вокзалу м. Ізмаїл двічі на день.

Розклад рейсів:

  • посадка (Ізмаїл) – 08:00, прибуття (Тульча) – 10:30;
  • посадка (Ізмаїл) – 14:00, прибуття (Тульча) – 15:30.
Теги:
#Україна #Румунія #Евакуація #МІУ
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