МІУ запускає евакуаційні річкові рейси з Ізмаїлу до Румунії.
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Евакуюватись зможуть жінки, діти, а також чоловіки старше 60 років, які бажають потрапити до Румунії.
Міністерство інфраструктури запускає пасажирські річкові рейси з порту Ізмаїл до порту Тульча у Румунії.
Про це пресслужба держустанови повідомила у Telegram.
"Уже від завтра, з 09 березня, Українське Дунайське пароплавство розпочинає регулярні безкоштовні пасажирські перевезення за маршрутом Ізмаїл (Україна) — Тульча (Румунія)", — розповіли у МІУ.
Скористатися евакуаційним рейсом зможуть жінки, діти, а також чоловіки старше 60 років, які бажають потрапити до Румунії.
Відправлення відбуватиметься від причалів морського вокзалу м. Ізмаїл двічі на день.
Розклад рейсів:
- посадка (Ізмаїл) – 08:00, прибуття (Тульча) – 10:30;
- посадка (Ізмаїл) – 14:00, прибуття (Тульча) – 15:30.
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