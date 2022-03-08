МІУ запускає евакуаційні річкові рейси з Ізмаїлу до Румунії.

Евакуюватись зможуть жінки, діти, а також чоловіки старше 60 років, які бажають потрапити до Румунії.

Міністерство інфраструктури запускає пасажирські річкові рейси з порту Ізмаїл до порту Тульча у Румунії.

Про це пресслужба держустанови повідомила у Telegram.

"Уже від завтра, з 09 березня, Українське Дунайське пароплавство розпочинає регулярні безкоштовні пасажирські перевезення за маршрутом Ізмаїл (Україна) — Тульча (Румунія)", — розповіли у МІУ.

Скористатися евакуаційним рейсом зможуть жінки, діти, а також чоловіки старше 60 років, які бажають потрапити до Румунії.

Відправлення відбуватиметься від причалів морського вокзалу м. Ізмаїл двічі на день.

Розклад рейсів: