Укр

МИУ запускает эвакуационные речные рейсы из Измаила в Румынию

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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Отправка в Румынию будет происходить с причалов морвокзала Измаила дважды в день Новость обновлена 08 марта 2022, 20:20
Отправка в Румынию будет происходить с причалов морвокзала Измаила дважды в день

Эвакуироваться смогут женщины, дети, а также мужчины старше 60 лет, желающие попасть в Румынию.

Министерство инфраструктуры Украины запускает пассажирские речные рейсы из порта Измаил в порт Тульча в Румынии.

Об этом пресс-служба госучреждения сообщила в Telegram.

"Уже с завтрашнего дня, с 09 марта, Украинское Дунайское пароходство начинает регулярные бесплатные пассажирские перевозки по маршруту Измаил (Украина) — Тульча (Румыния)", — рассказали в МИУ.

Воспользоваться эвакуационным рейсом смогут женщины, дети, а также мужчины старше 60 лет, желающие попасть в Румынию.

Отправка будет происходить с причалов морского вокзала г. Измаил дважды в день.

Расписание рейсов:

  • посадка (Измаил) – 08:00, прибытие (Тульча) – 10:30;
  • посадка (Измаил) – 14:00, прибытие (Тульча) – 15:30.
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#Украина #Румыния #Эвакуация #МИУ
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