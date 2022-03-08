МИУ запускает эвакуационные речные рейсы из Измаила в Румынию
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Эвакуироваться смогут женщины, дети, а также мужчины старше 60 лет, желающие попасть в Румынию.
Министерство инфраструктуры Украины запускает пассажирские речные рейсы из порта Измаил в порт Тульча в Румынии.
Об этом пресс-служба госучреждения сообщила в Telegram.
"Уже с завтрашнего дня, с 09 марта, Украинское Дунайское пароходство начинает регулярные бесплатные пассажирские перевозки по маршруту Измаил (Украина) — Тульча (Румыния)", — рассказали в МИУ.
Воспользоваться эвакуационным рейсом смогут женщины, дети, а также мужчины старше 60 лет, желающие попасть в Румынию.
Отправка будет происходить с причалов морского вокзала г. Измаил дважды в день.
Расписание рейсов:
- посадка (Измаил) – 08:00, прибытие (Тульча) – 10:30;
- посадка (Измаил) – 14:00, прибытие (Тульча) – 15:30.
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