МИУ запускает эвакуационные речные рейсы из Измаила в Румынию

Эвакуироваться смогут женщины, дети, а также мужчины старше 60 лет, желающие попасть в Румынию.

Министерство инфраструктуры Украины запускает пассажирские речные рейсы из порта Измаил в порт Тульча в Румынии.

Об этом пресс-служба госучреждения сообщила в Telegram.

"Уже с завтрашнего дня, с 09 марта, Украинское Дунайское пароходство начинает регулярные бесплатные пассажирские перевозки по маршруту Измаил (Украина) — Тульча (Румыния)", — рассказали в МИУ.

Воспользоваться эвакуационным рейсом смогут женщины, дети, а также мужчины старше 60 лет, желающие попасть в Румынию.

Отправка будет происходить с причалов морского вокзала г. Измаил дважды в день.

Расписание рейсов: