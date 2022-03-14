Стало відомо, скільки дітей загинуло в Україні від рук російських нацистів
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Рашисти невпинно знищують мирне населення України
Станом на дев'ятнадцятий день війни через обстріли мирних міст окупантами з росії в українській державі загинуло вже 90 дітей, більше сотні — поранені.
Вказану інформацію в понеділок, 14 березня, оприлюднили у Telegram-каналі Офісу Генерального прокурора України.
Згідно з наявними відомостями, лише за минулу добу, 13 березня, у Миколаївській області через обстріли цивільної інфраструктури смертельних травм зазнали двоє діток, ще стільки ж — поранені.
Окрім того, в результаті бомбардувань та обстрілів, було повністю зруйновано 59 закладів освіти. Загалом окупанти пошкодили 379 будівель. Найбільша кількість руйнувань зафіксована на Донеччині — там від злочинних дій рашистів руйнації зазнали аж 119 навчальних закладів. На Миколаївщині — 30, у Сумській області — 28, у Київській області — 35, на Херсонщині — 21, у місті Києві — 24. заклади.
Як зазначають у пресцентрі ювенальних прокурорів, на жаль, ці цифри не є остаточними через відсутність повноцінного огляду місць бомбардувань армією окупантів.
"Якщо ви стали свідком воєнного злочину РФ, фіксуйте та надсилайте докази за ЦИМ посиланням.", — закликають жителів України ювенали.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що під бомбардування Харківської області російськими злочинцями, у селі під Чугуєвом смертельних травм зазнала шестирічна дитина.
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