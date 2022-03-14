Стало відомо, скільки дітей загинуло в Україні від рук російських нацистів

Рашисти невпинно знищують мирне населення України

Станом на дев'ятнадцятий день війни через обстріли мирних міст окупантами з росії в українській державі загинуло вже 90 дітей, більше сотні — поранені.

Вказану інформацію в понеділок, 14 березня, оприлюднили у Telegram-каналі Офісу Генерального прокурора України.

Згідно з наявними відомостями, лише за минулу добу, 13 березня, у Миколаївській області через обстріли цивільної інфраструктури смертельних травм зазнали двоє діток, ще стільки ж — поранені.

Окрім того, в результаті бомбардувань та обстрілів, було повністю зруйновано 59 закладів освіти. Загалом окупанти пошкодили 379 будівель. Найбільша кількість руйнувань зафіксована на Донеччині — там від злочинних дій рашистів руйнації зазнали аж 119 навчальних закладів. На Миколаївщині — 30, у Сумській області — 28, у Київській області — 35, на Херсонщині — 21, у місті Києві — 24. заклади.

Як зазначають у пресцентрі ювенальних прокурорів, на жаль, ці цифри не є остаточними через відсутність повноцінного огляду місць бомбардувань армією окупантів.

"Якщо ви стали свідком воєнного злочину РФ, фіксуйте та надсилайте докази за ЦИМ посиланням.", — закликають жителів України ювенали.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що під бомбардування Харківської області російськими злочинцями, у селі під Чугуєвом смертельних травм зазнала шестирічна дитина.