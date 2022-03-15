В Україну йде різке похолодання: кому не пощастить найбільше

До кінця тижня температура повітря в Україні падатиме

В Україні незабаром потеплішає, проте нічні морози найближчого тижня нікуди не підуть.

Це випливає з прогнозу Gismeteo.

За даними синоптиків, найближчими днями очікується короткострокове похолодання, проте вже у вихідні стовпчик термометра поповзе вгору.

Найтеплішу погоду варто чекати у західних регіонах України та на півдні країни, тоді як на сході буде помітно прохолодніше.

Опадів найближчими днями теж чекати не варто, проте місцями небо закриватиме хмари.

У Києві 15 березня очікується до +7 вдень і до -2 вночі, проте до п’ятниці температура повітря поступово знижуватиметься аж до +1 вдень і до -7 вночі.

Найбільш холодна погода очікується в Харківській області, там невдовзі стовпчик термометра піде в "мінус", а ночами взагалі варто очікувати до -10 градусів.

Як повідомлялося раніше, народний синоптик Станіслав Щедрін розповідав "Телеграфу" про те, якою буде весна 2022 року. За його прогнозами, помітне потепління варто чекати в Україні лише після 5 квітня, проте разом з ним українцям також варто бути готовими до опадів.