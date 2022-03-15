В Украину идет резкое похолодание: кому не повезет больше всего
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До конца недели температура воздуха в Украине будет падать
В Украине вскоре потеплеет, однако ночные морозы в ближайшую неделю никуда не уйдут.
Это следует из прогноза Gismeteo.
Согласно данным синоптиков, в ближайшие дни ожидается краткосрочное похолодание, однако уже на выходных столбик термометра поползет вверх.
Наиболее теплой погоду стоит ждать в западных регионах Украины и на юге страны, в то время как на востоке будет заметно прохладней.
Осадков в ближайшие дни тоже ждать не стоит, однако местами небо будут закрывать облака.
В Киеве 15 марта ожидается до +7 днем и до -2 ночью однако до пятницы температура воздуха будет постепенно снижаться вплоть до +1 днем и до -7 ночью.
Наиболее холодная погода ожидается в Харьковской области, там вскоре столбик термометра уйдет в "минус", а по ночам и вовсе стоит ожидать до -10 градусов
Как сообщалось ранее, народный синоптик Станислав Щедрин рассказывал "Телеграфу" о том, какой будет весна в 2022 году. По его прогнозам, заметное потепление стоит ждать в Украине лишь после 5 апреля, однако вместе с ним украинцам также стоит быть готовыми к обильным осадкам.
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