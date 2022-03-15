Укр

В Украину идет резкое похолодание: кому не повезет больше всего

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
Дата публикации
Читати українською
Автор
302
Потепление придет лишь после выходных и то ненадолго Новость обновлена 15 марта 2022, 02:33
Потепление придет лишь после выходных и то ненадолго

До конца недели температура воздуха в Украине будет падать

В Украине вскоре потеплеет, однако ночные морозы в ближайшую неделю никуда не уйдут.

Это следует из прогноза Gismeteo.

Согласно данным синоптиков, в ближайшие дни ожидается краткосрочное похолодание, однако уже на выходных столбик термометра поползет вверх.

Наиболее теплой погоду стоит ждать в западных регионах Украины и на юге страны, в то время как на востоке будет заметно прохладней.

Осадков в ближайшие дни тоже ждать не стоит, однако местами небо будут закрывать облака.

В Киеве 15 марта ожидается до +7 днем и до -2 ночью однако до пятницы температура воздуха будет постепенно снижаться вплоть до +1 днем и до -7 ночью.

Наиболее холодная погода ожидается в Харьковской области, там вскоре столбик термометра уйдет в "минус", а по ночам и вовсе стоит ожидать до -10 градусов

Как сообщалось ранее, народный синоптик Станислав Щедрин рассказывал "Телеграфу" о том, какой будет весна в 2022 году. По его прогнозам, заметное потепление стоит ждать в Украине лишь после 5 апреля, однако вместе с ним украинцам также стоит быть готовыми к обильным осадкам.

Теги:
#Погода #Прогноз погоды
На главном телеканале рф открыто призвали закончить войну с Украиной: смелое видео эфира стало хитом
Новости России
На главном телеканале рф открыто призвали закончить войну с Украиной: смелое видео эфира стало хитом
Дата публикации
Дата публикации
Категория
На главном телеканале рф открыто призвали закончить войну с Украиной: смелое видео эфира стало хитом
На главном телеканале рф открыто призвали закончить войну с Украиной: смелое видео эфира стало хитом
Дата публикации
Категория
США считает, что Пекин может пойти на уступки Кремлю
Китай умалчивает позицию по помощи россии и может пойти на уступки – американские СМИ
Дата публикации
Категория
Еще один россиянин докомандовался: в Украине ликвидировали полковника рф
Еще один россиянин докомандовался: в Украине ликвидировали полковника рф
Дата публикации
Категория
Митинг в Мелитополе
На митинге в Мелитополе украинцы голыми руками пытались остановить вооруженных оккупанов — момент попал на видео
Дата публикации
Категория
Украина уже 19 дней противостоит армии оккупанта
Война — день 19: русские продолжают бомбить города Украины, а путин уже побежал на поклон к Китаю