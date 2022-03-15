Ракети окупантів "обманюють" українську ППО: деталі від американської розвідки

Вітчизняні системи стеження відтепер не завжди можуть засікти ворожу атаку вчасно

У розвідці США впевнені, що частина балістичних ракет, якими російська армія регулярно обсипає українські міста, може надсилати помилкові сигнали. Через це не завжди спрацьовує сигнал тривоги про наближення небезпеки, а також не вмикається система ППО.

Про це пише The New York Times, передає "Телеграф".

Як пояснили співрозмовники журналістів із розвідки, кожен подібний пристрій схожий на велику дротик. У нього є довгий біло-помаранчевий "хвіст", а сама система забезпечена спеціальною електронікою, котра й подає невірні сигнали.

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Така "обманка" дозволяє російській армії безкарно атакувати мирні міста та села, випускаючи снаряди з установок, що стоять на кордоні з Україною. Радіосигнали подібних снарядів або повністю глушать виявлення системою ППО, або спотворюють сприйняття сигналу. Також ускладнюється ліквідація таких об’єктів за допомогою ракет теплового наведення.

Цікаво, що американські військові, які побували в багатьох конфліктах, стверджують, що така "добавка" до смертельного снаряду раніше не фіксувалася у військових зведеннях. Тому, цілком імовірно, що росія вирішила себе вписати в історію ще й таким шляхом — черговим порушенням правил ведення війни.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що окупаційні війська не гидують і іншими брудними методами. Наприклад, можливістю прикритися знаком Червоного Хреста, за допомогою якого намагаються видати свою техніку за гуманітарний конвой.