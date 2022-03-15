путін та шойгу хочуть вирубати та продавати українські ліси? подробиці

рф готує черговий злочин проти України

Армія росії, яка вже 20-й день здійснює агресію проти України, може планувати масові вирубки українських лісів.

Надійне джерело новин про війну – підпишись на наш Telegram

Вказана інформація була викладена у листі Шойгу щодо можливості вирубки на землях оборони, який він адресував особисто президенту путіну, — повідомляють у пресцентрі Головного управління розвідки Міністерства оборони України у вівторок, 15 березня.

Документ має на меті отримання дозволу на вирубку земель оборони (офіційний термін, тобто землі, що використовуються або призначені для забезпечення діяльності збройних сил рф), а також земель "інших категорій", під якими цілком можуть матися на увазі і українські ліси.

Лист до президента рф володимира путіна

Як інформують в українському управлінні розвідки, у зоні найвищого ризику наразі перебувають ліси, які знаходяться на тимчасово окупованих агресором територіях. Також зазначається, що тотальна вирубка зелених насаджень в Україні розцінюється як черговий страшний злочин рашистів та створення екоциду.

"Останній раз подібне на території України відбувалось під час фашистської окупації. Коли загарбники знищували та вивозили матеріальні та природні цінності.", — йдеться в тексті публікації Головного управління розвідки Міноборони України.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що міністра оборони російської федерації сергія шойгу, якого називають наступником володимира путіна, почали звинувачувати у підготовці державного перевороту у росії.