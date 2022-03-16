Все змінюється: Подоляк назвав три важливі моменти у війні з росією

Керівництву росії не вдається знайти союзників у цій війні

Українська армія досягла певних успіхів у війні з росією. Так, на ряді напрямків ЗСУ перейшли у контрнаступ.

Перевірені новини про війну і не тільки шукайте у нашому Telegram.

Про це повідомив голова офісу президента Михайло Подоляк.

За словами Подоляка, станом на сьогодні відбувається таке:

Контрнаступ ЗСУ на низці оперативних напрямків. Це кардинально змінює диспозиції сторін. Починається втеча російських журналістів із телеканалів. Керівництво Росії намагається знайти союзників, солдати яких готові вмирати в полях.

Раніше Михайло Подоляк повідомляв, що українська армія б’є росіян у всіх напрямках. "20-й день героїзму країни. Справжня свобода завжди коштує дорого. Інше без змін. рф продовжує воювати лише з мирними містами, знищуючи їх уночі ракетами", — розповів він. Водночас українські військові героїчно стримують їхні атаки.