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Все змінюється: Подоляк назвав три важливі моменти у війні з росією

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публікації
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Автор
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Михайло Подоляк Новина оновлена 16 березня 2022, 10:28
Михайло Подоляк

Керівництву росії не вдається знайти союзників у цій війні

Українська армія досягла певних успіхів у війні з росією. Так, на ряді напрямків ЗСУ перейшли у контрнаступ.

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Про це повідомив голова офісу президента Михайло Подоляк.

За словами Подоляка, станом на сьогодні відбувається таке:

  1. Контрнаступ ЗСУ на низці оперативних напрямків. Це кардинально змінює диспозиції сторін.
  2. Починається втеча російських журналістів із телеканалів.
  3. Керівництво Росії намагається знайти союзників, солдати яких готові вмирати в полях.

Раніше Михайло Подоляк повідомляв, що українська армія б’є росіян у всіх напрямках. "20-й день героїзму країни. Справжня свобода завжди коштує дорого. Інше без змін. рф продовжує воювати лише з мирними містами, знищуючи їх уночі ракетами", — розповів він. Водночас українські військові героїчно стримують їхні атаки.

Теги:
#Росія #Війна #Подоляк
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