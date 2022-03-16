Харків тримає оборону, ЗСУ не відступлять ні на метр – Олег Синєгубов

Область чекає на відкриття "зеленого коридору" з Ізюма

Російські окупанти за останню добу зазнали ганебної поразки під Харковом та у Руських Тишках. Українські бійці змусили противника відступити на попередні позиції. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Харків тримає оборону! Збройні Сили України не відступлять ні на метр!", — підкреслив очільник області.

За словами Синєгубова, за минулу добу, 15 березня, гуманітарний штаб розповсюдив 17 вагонів та 2 фури продуктів харчування, одягу та медикаментів.

Голова Харківської ОВА повідомив, що протягом доби російські війська нанесли більше 50 ударів по районах Харкова. "Вночі був ракетний удар в один із майданів міста. Загалом з початку активних бойових дій ворог використав касетні, вакуумні бомби, крилаті ракети та "Іскандер", — зазначив він.

Синєгубов також розповів, що область розраховує на відкриття "зеленого коридору" із Ізюма. "Місто зруйноване, єдиний вихід — це евакуація людей! Сьогодні "коридор" росія не погодила. Робимо все, щоб провести евакуацію завтра", — сказав він.