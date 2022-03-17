Морози скоро закінчаться: коли в Україну прийде потепління

До потепління залишилося недовго.

В Україну після короткочасного похолодання нарешті прийде довгоочікуване тепло.

Це випливає із прогнозу погоди на сайті Синоптик.

За його інформацією, нічні морози у більшій частині областей України протримаються до кінця тижня, а у східних областях температура повітря вище нуля не підніметься навіть вдень.

За даними синоптиків, потепління в Україну прийде лише наступного понеділка.

Найтепліша погода очікується на Заході та Півдні України, а от у східних областях на швидке потепління розраховувати не варто, а у темний час доби варто бути готовими до того, що стовпчик термометра йтиме у "легкий мінус". Проте навіть там вдень очікується до +10 градусів за Цельсієм, а в інших областях взагалі до +13.

Значних опадів на синоптики не очікують.

Як повідомлялося раніше, народний синоптик Станіслав Щедрін розповідав "Телеграфу" про те, якою буде весна 2022 року. За його прогнозами, помітне потепління варто чекати в Україні лише після 5 квітня, проте разом з ним українцям також варто бути готовими до опадів.