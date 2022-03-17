Укр

Морозы скоро закончатся: когда в Украину придет потепление

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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"Настоящая" весна скоро придет в Украину Новость обновлена 17 марта 2022, 05:10
"Настоящая" весна скоро придет в Украину

До потепления осталось совсем недолго.

В Украину после кратковременного похолодания наконец придет долгожданное тепло.

Это следует из прогноза погоды на сайте Синоптик.

Согласно его информации, ночные морозы в большей части областей Украины продержатся до конца недели, а в восточных областях температура воздуха выше ноля не поднимется даже днем

Согласно данным синоптиков, потепление в Украину придет лишь со следующего понедельника.

Наиболее теплой погода будет на Западе и Юге Украины, а вот в восточных областях на быстрое потепление рассчитывать не стоит и в темное время суток стоит быть готовыми к тому, что столбик термометра будет уходить в "легкий минус". Однако даже там днем можно ожидать до +10 градусов по Цельсию, а в остальных областях и вовсе до +13.

Значительных осадков синоптики не ожидают.

Как сообщалось ранее, народный синоптик Станислав Щедрин рассказывал "Телеграфу" о том, какой будет весна в 2022 году. По его прогнозам, заметное потепление стоит ждать в Украине лишь после 5 апреля, однако вместе с ним украинцам также стоит быть готовыми к обильным осадкам.

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