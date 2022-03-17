Морозы скоро закончатся: когда в Украину придет потепление
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 250
До потепления осталось совсем недолго.
В Украину после кратковременного похолодания наконец придет долгожданное тепло.
Это следует из прогноза погоды на сайте Синоптик.
Согласно его информации, ночные морозы в большей части областей Украины продержатся до конца недели, а в восточных областях температура воздуха выше ноля не поднимется даже днем
Согласно данным синоптиков, потепление в Украину придет лишь со следующего понедельника.
Наиболее теплой погода будет на Западе и Юге Украины, а вот в восточных областях на быстрое потепление рассчитывать не стоит и в темное время суток стоит быть готовыми к тому, что столбик термометра будет уходить в "легкий минус". Однако даже там днем можно ожидать до +10 градусов по Цельсию, а в остальных областях и вовсе до +13.
Значительных осадков синоптики не ожидают.
Как сообщалось ранее, народный синоптик Станислав Щедрин рассказывал "Телеграфу" о том, какой будет весна в 2022 году. По его прогнозам, заметное потепление стоит ждать в Украине лишь после 5 апреля, однако вместе с ним украинцам также стоит быть готовыми к обильным осадкам.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-