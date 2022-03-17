"Місто страху, смерті та жаху": місцева мешканка розповіла про страшні реалії Маріуполя

У Маріуполі немає води, газу та "швидких", які допомагали б пораненим

Жителька Маріуполя, в якому російські війська влаштовують справжній геноцид мирного населення, на свій страх і ризик змогла евакуюватися з міста та розповіла про жахіття, яке там доводиться переживати місцевим жителям.

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Дівчина, якій разом з дитиною довелося ночувати в полі у сильний мороз, через комендантську годину, закликала допомогти жителям Маріуполя, які переживають справжній терор.

Як розповіла маріупольчанка, у місті немає зв’язку, води, газу та швидких. За її словами, люди з відірваними кінцівками стікають кров’ю у дворах і їм нема кому допомогти.

"Загиблих просто прикопують на місці, а рідні потім не можуть їх знайти. Найчастіше це відбувається під час пошуків води, чергах на криничках або під час приготування супу на багатті", — розповідає вона.

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За словами дівчини, її сім’ї доводилося топити сніг, щоб зварити макарони на багатті. Також вона розповіла, що місцеве населення нема кому лікувати та рятувати навіть при найстрашніших травмах.

"Моя сім’я була в притулку гімназії номер два, три дні тому туди прилетів снаряд, вибило частину вікон, жінку в стегно поранило осколком, вона всю ніч лежала на першому поверсі гімназії і благала дати їй отруту, щоб не відчувати болю, до лікарні везти нема кому Щодня і щоночі обстріли, свисти, тремтячі стіни та жах "куди прилетить", — ділиться пережитими жахами жінка.

Також вона розповіла, що її мама разом із трьома маленькими братами залишилася у Маріуполі та попросила допомогти їх вивезти, оскільки вибратися вони не можуть.

У місті майже немає притулків, їх не вистачає, немає бункерів із вентиляцією, у кращому разі це цокольні поверхи, каже маріупольчанка.

"Ні продуктів, ні ліків, якщо не буде снігу з такими міськими боями люди не зможуть вийти за водою, води вже у людей не залишилося. помер природною смертю, відчиняти вікна та класти трупи на балкон, а потім везти до молитовного дому”, — розповідає дівчина.

Вона попросила не забувати про мешканців Маріуполя, які переживають ці жахіття щодня, та відкрити гуманітарні коридори для евакуації жінок, старих та дітей.

"Телеграф" раніше публікував фотодокази того, що окупанти скинули бомбу на драматичний театр Маріуполя, хоча знали, що там діти.