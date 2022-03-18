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Стало відоме ім’я колишнього топ-чиновника, підозрюваного у держзраді

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Речі, які були вилучені у чоловіка Новина оновлена 18 березня 2022, 19:20
Речі, які були вилучені у чоловіка

Підозрюваний повідомляв окупантам про місцезнаходження українських солдатів у Києві.

У п’ятницю, 18 березня, на 23-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну в Києві за держзраду був затриманий топчиновник.

Шеф-редактор Obozrevatel Орест Сохар на своїй сторінці у Facebook назвав ім’я підозрюваного.

За даними Сохара, у державній зраді підозрюється Іванов Євген Ремович, колишній перший заступник Фонду державного майна України, який працював на цій посаді з 2010 до 2014 рік.

"У Києві за державну зраду затримали колишнього першого заступника голови Фонду держмайна – чоловік під час війни передавав окупантам дані про розміщення військових та техніки Збройних Сил України. За моїми даними, це таке собі Іванов Євген Ремович, людина з нашого позаминулого життя", — повідомив Сохар.

Нагадаємо, за даними слідства, колишній перший заступник Фонду державного майна України поширював ідею зміни територіальної цілісності України та сприяв окупантам у проведенні агресивної війни. Під час обшуку у нього було виявлено та вилучено пістолети, патрони, гранати та мобільний телефон.

Раніше повідомлялося, що в росії найближчим часом буде заблоковано YouTube.

Теги:
#Україна #Китай #Росія #Сі Цзіньпін #Джо Байден #Війна з Росією
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