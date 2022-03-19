"Ми є**шим висотки і по**й": окупанти назвали "причину" обстрілу житлових кварталів (аудіо)
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Окупанти відверто розповідають про свої злочини в телефонних розмовах
Російські окупанти вже 24-й день цинічно та без сентиментів обстрілюють житлові будинки та мирних українців. Багато українських міст зазнали величезних втрат, як мешканців, так і інфраструктури. Попри те, що вище керівництво рф запевняє, що вони стріляють лише по військових об’єктах, самі російські солдати говорять протилежне.
В одній із таких розмов, яку опублікувала у Телеграмі-каналі СБУ, російський солдат відверто каже, що вони стріляють і бомблять житлові будинки, і їм начхати, що там мирні жителі.
"Ми є**шим висотки і по**й, що там мирні жителі", — відверто зізнаються вони.
"Причиною" таких обстрілів є нова путінська пропаганда, що нібито в кожній багатоповерхівці цілі поверхи забиті кулеметниками та гранатометниками. Причому на верхніх сидять снайпери, а на дахах – протитанкова зброя, потужні ракетні установки та джавеліни.
Розстріл мирних жителів загарбники пояснюють тим, що вони самі винні, адже "Путін дав їм час, а вони не з’ї**лися".
Раніше "Телеграф" повідомляв, як Служба безпеки України оприлюднила ще одну перехоплену телефонну розмову російського військовослужбовця, в якій він розповідав, що армія окупантів вдалася до мародерства на території Сумської області.
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