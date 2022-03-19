Повідомлення про смерть солдатів рф з'являються тисячами: що виявили волонтери в мережі
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Втрати російської армії, представники якої стали добривом для родючої української землі, вражають
Волонтери міжнародної розвідувальної спільноти "InformNapalm" зафіксували суттєве збільшення поширення некрологів про нещодавню смерть військовослужбовців рф "у ході спецоперації" в Україні.
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Цікавими спостереженнями щодо розповсюдження інформації про ліквідованих на території України російських нацистів представники "InformNapalm" поділилися у суботу, 19 березня, у своєму Telegram-каналі.
У тексті публікації зазначається, що, якщо в пошуковій системі соціальної мережі "ВКонтакте" вбити пошуковий запит "загинув у ході спецоперації", результати, м'яко кажучи, можуть шокувати, адже частота постінгу з новими некрологами в середньому становить 4 хвилини та охоплює переважну більшість регіонів російської федерації.
Окрім цього, волонтери наголошують, що навіть ці приголомшливі показники є "неповними", а на підтвердження своїх даних усіх невіруючих та зацікавлених закликають переконатися самостійно:
"Хто має можливість включитися через VPN (з України) або за прямим посиланням, якщо ви за кордоном, — переконайтеся самі", — йдеться в тексті публікації.
Раніше "Телеграф" повідомляв, згідно з офіційними даними українських відомств, лави окупаційних військ зменшилися вже на 14400 солдатів та офіцерів.
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