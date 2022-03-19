Повідомлення про смерть солдатів рф з'являються тисячами: що виявили волонтери в мережі

Втрати російської армії, представники якої стали добривом для родючої української землі, вражають

Волонтери міжнародної розвідувальної спільноти "InformNapalm" зафіксували суттєве збільшення поширення некрологів про нещодавню смерть військовослужбовців рф "у ході спецоперації" в Україні.

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Цікавими спостереженнями щодо розповсюдження інформації про ліквідованих на території України російських нацистів представники "InformNapalm" поділилися у суботу, 19 березня, у своєму Telegram-каналі.

У тексті публікації зазначається, що, якщо в пошуковій системі соціальної мережі "ВКонтакте" вбити пошуковий запит "загинув у ході спецоперації", результати, м'яко кажучи, можуть шокувати, адже частота постінгу з новими некрологами в середньому становить 4 хвилини та охоплює переважну більшість регіонів російської федерації.

Такі дані видає пошукова стрічка російської соцмережі після запиту "загинув в ході спецоперації"

Окрім цього, волонтери наголошують, що навіть ці приголомшливі показники є "неповними", а на підтвердження своїх даних усіх невіруючих та зацікавлених закликають переконатися самостійно:

"Хто має можливість включитися через VPN (з України) або за прямим посиланням, якщо ви за кордоном, — переконайтеся самі", — йдеться в тексті публікації.

Раніше "Телеграф" повідомляв, згідно з офіційними даними українських відомств, лави окупаційних військ зменшилися вже на 14400 солдатів та офіцерів.