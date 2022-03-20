Стало відомо, скільки українців за прямі переговори Зеленського з путіним

Виключати вплив можливого діалогу Зеленського та путіна на результат війни не можна

Майже три чверті українців підтримують необхідність проведення переговорів між українським президентом Володимиром Зеленським та кривавим диктатором Володимиром Путіним. Бажання вести бесіду з главою країни-агресора неодноразово висловлювали і в самому Офісі президента.

Оцінку подібної ідеї від українців досліджувала аналітична група "Рейтинг", провівши чергове опитування часів війни.

Свіжі факти та аналітика – достовірно про війну з росією

Отримані дані свідчать, що 74% опитаних вважають за правильну зустріч Зеленського та путіна. Проти подібних переговорів висловилося 24%. Ще кілька відсотків респондентів не змогли визначитися зі своїм ставленням до цього питання.

Слід зазначити, що згодних із діалогом двох політиків багато серед усіх вікових груп. Проте противників подібного рішення найменше у категорії 18-35 років, а більше – серед людей старших 51 року.

Додамо, що незважаючи на підтримку питання прямих переговорів Зеленського та путіна 89% опитаних наголошують — жодних угод чи тимчасового перемир’я з росією підписувати не можна. Принаймні до повного виведення російських військ із української території.

До речі, кількість людей, які брали участь в опитуванні, сягнула тисячі. Вони є мешканцями різних регіонів України.

Читайте також: Категорія Блоги/Думки Нагадую тим, хто забув, про єдину вимогу путіна по Україні Бізнесмен і популярний блогер Роман Шрайк нагадав українцям, що кривавий диктатор володимир путін має лише одну мету — знищити Україну.

Тим часом окремі українські чиновники впевнені — дипломатія не зможе бути надто ефективною у протистоянні з росією, яка розуміє лише мову сили. На думку голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, війну зможе зупинити лише безумовна перемога України.