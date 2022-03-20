Українці розділилися у думці щодо НАТО: результати опитування

Підтримка НАТО в Україні знижується

Курс України на членство в НАТО визначено на законодавчому рівні, однак майже половина українців не підтримує цієї ідеї, особливо після того, як в Альянсі відмовилися закривати небо над нашою країною через ризик прямої конфронтації з рф.

Думки українців про це досліджувала аналітична група "Рейтинг".

За результатами опитування, проведеного 18 березня, 44% українців вважають, що Україна має обов’язково вступити до НАТО, а 42% — Україна має продовжувати співпрацю з НАТО, але не ставати членом союзу. Варто зазначити, що співпраця з Альянсом поза членством підтримує більше людей, ніж до війни. Причиною збільшення цієї цифри стало те, що ті, хто раніше говорив, що з НАТО взагалі не потрібно співпрацювати, змінили свою думку.

Найбільше прихильників вступу до НАТО серед західних та центральних областей, а на Півдні та Сході – більше підтримують співпрацю поза членством Альянсу.

Варто зазначити, що велику підтримку серед українського народу набуло створення військово-політичного союзу у складі України, Польщі та Великої Британії. Відсоток підтримуючих зріс із 61% (у січні) до 85%. Підтримка такого союзу на 13% вища, ніж підтримка інтеграції України з НАТО (72%).

Читайте також: Категорія Україна Арестович жорстко відповів опонентам: "Заспокойтесь вже з НАТО" Арестович зазначив, що свою ціну за спробу вступу до НАТО Україна вже сплачує.

Зауважимо також, що нещодавно колишній міністр оборони Анатолій Гриценко та деякі з відомих лідерів громадської думки почали критикувати владу за готовність відмовитись від закріпленого в Конституції курсу в НАТО у рамках переговорів із росією.

Також про готовність обговорення Києвом нейтрального статусу неодноразово говорила російська сторона, писала західна преса, а буквально вчора такі поступки натякнув спікер парламенту Руслан Стефанчук.