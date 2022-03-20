Украинцы разделились в мнении насчет НАТО: результаты опроса

Поддержка НАТО в Украине падает

Курс Украины на членство в НАТО определен на законодательном уровне, однако почти половина украинцев не поддерживает эту идею, особенно после того, как в Альянсе отказались закрывать небо над нашей страной из-за риска прямой конфронтации с рф.

Мнения украинцев об этом исследовала аналитическая группа "Рейтинг".

По результатам опроса, проведенного 18 марта, 44% украинцев считают, что Украина должна обязательно вступить в НАТО, а 42% — что Украина должна продолжать сотрудничество с НАТО, но не становиться членом союза. Стоит отметить, что сотрудничество с Альянсом вне членства поддерживает больше людей, чем до войны. Причиной увеличения этой цифры стало то, что те, кто раньше говорил, что с НАТО вообще не нужно сотрудничать, сменили свое мнение.

Больше всего сторонников вступления в НАТО среди западных и центральных областей, а на Юге и Востоке – больше поддерживают сотрудничество вне членства в Альянсе.

Стоит отметить, что большую поддержку среди украинского народа получило создание военно-политического союза в составе Украины, Польши и Великобритании. Процент поддерживающих выросл с 61% (в январе) до 85%. Поддержка такого союза на 13% выше, чем поддержка интеграции Украины с НАТО (72%).

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Заметим также, что недавно бывший министр обороны Анатолий Гриценко и некоторые из известных лидеров общественного мнения начали критиковать власть за готовность отказаться от закрепленного в Конституции курса в НАТО в рамках переговоров с россией.

Также о готовности обсуждения Киевом нейтрального статуса неоднократно говорила российская сторона, писала западная пресса, а буквально вчера на такие уступки намекнул спикер парламента Руслан Стефанчук.