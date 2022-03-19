Арестович жестко ответил оппонентам: "Успокойтесь уже с НАТО"

Арестович отметил, что он не противник НАТО, но именно оно является причиной войны в Украине

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что одной из причин войны россии с Украиной является курс на членство в НАТО, который был принят и закреплен "предшественниками" в Конституции Украины. С таким мнением Арестовича не все согласились, поэтому на него обрушилась волна критики. Советник главы ОП решил не игнорировать критику в свой адрес и обратился к "идолопоклонникам НАТО"

Достаточно жесткий ответ Арестовича появился на его странице в Фейсбуке.

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"В видео, которые вы же таскаете, где "…Арестович предсказал войну в 2019 году", четко сказано мной: — цена за вступление в НАТО — большая война с Россией. Причём, вне зависимости от того, кто будет во главе РФ и Украины. Когда Порошенко вбивал эту норму в Конституцию, это видео и масса предыдущих видео с теми же разъяснениями давно были записаны и выложены публично. Тогда вы кричали "псих", сегодня — "предатель" — пишет советник главы ОП.

Также Арестович "прошелся" и по тех, кто охотно верит российским новостям, а не главе собственного государства, а в заявлениях властей насчет НАТО и альтернативной системы безопасности с гарантиями для Украины видит "зраду".

"Слабаки, которые боятся встретиться с реальностью, как она есть, и пытаются закамлать ее танцами с бубнами. Она, реальность, шлёт их на хер, но они все равно лезут и лезут, как мыши на кактус. И чем вы отличаетесь от россиян в Чернобаевке, зомби? И в своих ссыкливых визгах, бесконечно цитирующие Лаврова, но не собственного Верховного, своей же, воюющей страны. Охотно верящие российским вбросам, но не главе собственного государства, которому поверил весь мир, которого Конгресс США и парламенты стран НАТО встречают стоя, несмотря на то, что Зеленский прямо обвиняет их в лицо за пассивность" — отметил он.

Помимо этого, Арестович снова подчеркнул, что цена за вступление Украины в НАТО — это большой конфликт с рф. Только Украина свою "цену" заплатила, а НАТО нет.

Подытожил свою "речь" Арестович "опросником" для своих критиков. Возможно ответы на эти несколько вопросов, помогут им понять ситуацию со вступлением в НАТО.

Укажите, какую конкретную помощь оказало НАТО Украине (как организация), начиная с 24 февраля сего года? Ответьте себе на вопрос: что означает отсутствие приглашения Украины на экстренное совещание НАТО 26 февраля сего года — на третьи сутки активной фазы агрессии? Грузию и Молдову пригласили — нас нет. Ответьте себе — что означают заявления политического руководства ведущих государств НАТО, отражённые на фото ниже? Когда наберетесь храбрости и сумеете ответить, можно переходить к следующему — главному- вопросу — какие формы и способы обеспечения безопасности Украины, мы все должны найти, если мы в НАТО хотим, а оно нас не хочет?

Заметим также, что недавно бывший министр обороны Анатолий Гриценко и некоторые из известных лидеров общественного мнения начали критиковать власть за готовность отказаться от закрепленного в Конституции курса в НАТО в рамках переговоров с россией.

Им ответили сначала Арестович, затем советник главы ОП Михаил Подоляк и главком Валерий Залужный. Последний, в частности, призвал не раскалывать страну в столь тяжелое время.

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Отметим также о готовности обсуждения Киевом нейтрального статуса неоднократно говорила российская сторона, писала западная пресса, а буквально вчера на такие уступки намекнул спикер парламента Руслан Стефанчук.

Нейтральный статус Украины – одно из требований россии. Президент Украины Владимир Зеленский несколько раз отмечал, что в ближайшее время нас не ждут в НАТО, и просил Альянс хотя бы закрыть небо над Украиной от ракет оккупанта.