Арестович жорстко відповів опонентам: "Заспокойтесь вже з НАТО"
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 854
Арестович зазначив, що свою ціну за спробу вступу до НАТО Україна вже сплачує.
Радник глави Офісу президента Олексій Арестович вважає, що однією з причин війни Росії з Україною є курс на членство в НАТО, який був прийнятий та закріплений "попередниками" у Конституції України. З такою думкою Арестовича не всі погодилися, тож на нього впала хвиля критики. Радник голови ВП вирішив не ігнорувати критику на свою адресу і звернувся до "ідолопоклонників НАТО"
Досить жорстка відповідь Арестовича з’явилася на його сторінці у Фейсбуці.
Перевірені новини про війну і не тільки шукайте у нашому Telegram
"У відео, які ви ж тягаєте, де "…Арестович пророкував війну в 2019 році", чітко сказано мною: — ціна за вступ до НАТО — велика війна з Росією. Причому, незалежно від того, хто буде на чолі РФ та України Коли Порошенко вбивав цю норму до Конституції, це відео та маса попередніх відео з тими ж роз’ясненнями давно були записані та викладені публічно, тоді ви кричали "псих", сьогодні — "зрадник" — пише радник голови ВП.
Також Арестович "пройшовся" і по тих, хто охоче вірить російським новинам, а не главі власної держави, а у заявах влади щодо НАТО та альтернативної системи безпеки з гарантіями для України бачить "зраду".
"Слабаки, які бояться зустрітися з реальністю, як вона є, і намагаються закамлати її танцями з бубнами. Вона, реальність, шле їх на х*р, але вони все одно лізуть і лізуть, як миші на кактус. І чим ви відрізняєтеся від росіян у Чорнобаївці, зомбі?.. І в своїх визивних визгах, які нескінченно цитують Лаврова, але не власного Верховного, своєї ж, воюючої країни., попри те, що Зеленський прямо звинувачує їх в обличчя за пасивність", — зазначив він.
За словами Арестовича, ціна за вступ України до НАТО — великий конфлікт із РФ: "Ок, ми свою ціну заплатили. А НАТО?"
Підсумував свою "мова" Арестович "опитувальником" для своїх критиків. Можливо, відповіді на ці кілька питань допоможуть їм зрозуміти ситуацію з вступом до НАТО.
- Вкажіть, яку конкретну допомогу надало НАТО Україні (як організація), починаючи з 24 лютого цього року?
- Дайте відповідь собі на запитання: що означає відсутність запрошення України на екстрену нараду НАТО 26 лютого цього року — на третю добу активної фази агресії? Грузію та Молдову запросили – нас немає.
- Дайте собі відповідь — що означають заяви політичного керівництва провідних держав НАТО, зображені на фото нижче?
- Коли наберетеся хоробрості і зумієте відповісти, можна переходити до наступного — головного питання — які форми та способи забезпечення безпеки України, ми всі маємо знайти, якщо ми в НАТО хочемо, а воно нас не хоче?
Зауважимо також, що нещодавно колишній міністр оборони Анатолій Гриценко та деякі з відомих лідерів громадської думки почали критикувати владу за готовність відмовитись від закріпленого в Конституції курсу в НАТО у рамках переговорів із росією.
Їм відповіли спочатку Арестович, потім радник голови ВП Михайло Подоляк та головком Валерій Залужний. Останній, зокрема, закликав не розколювати країну в такий тяжкий час.
Зазначимо також про готовність обговорення Києвом нейтрального статусу неодноразово говорили російські сторони, писала західна преса, а буквально вчора на такі поступки натякнув спікер парламенту Руслан Стефанчук.
Нейтральний статус України – одна з вимог росії. Президент України Володимир Зеленський кілька разів зазначав, що найближчим часом на нас не чекають у НАТО, і просив Альянс хоча б закрити небо над Україною від ракет окупанта.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-