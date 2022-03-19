Рус

Арестович жорстко відповів опонентам: "Заспокойтесь вже з НАТО"

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
854
Олексій Арестович Новина оновлена 19 березня 2022, 16:57
Олексій Арестович

Арестович зазначив, що свою ціну за спробу вступу до НАТО Україна вже сплачує.

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович вважає, що однією з причин війни Росії з Україною є курс на членство в НАТО, який був прийнятий та закріплений "попередниками" у Конституції України. З такою думкою Арестовича не всі погодилися, тож на нього впала хвиля критики. Радник голови ВП вирішив не ігнорувати критику на свою адресу і звернувся до "ідолопоклонників НАТО"

Досить жорстка відповідь Арестовича з’явилася на його сторінці у Фейсбуці.

Перевірені новини про війну і не тільки шукайте у нашому Telegram

"У відео, які ви ж тягаєте, де "…Арестович пророкував війну в 2019 році", чітко сказано мною: — ціна за вступ до НАТО — велика війна з Росією. Причому, незалежно від того, хто буде на чолі РФ та України Коли Порошенко вбивав цю норму до Конституції, це відео та маса попередніх відео з тими ж роз’ясненнями давно були записані та викладені публічно, тоді ви кричали "псих", сьогодні — "зрадник" — пише радник голови ВП.

Також Арестович "пройшовся" і по тих, хто охоче вірить російським новинам, а не главі власної держави, а у заявах влади щодо НАТО та альтернативної системи безпеки з гарантіями для України бачить "зраду".

"Слабаки, які бояться зустрітися з реальністю, як вона є, і намагаються закамлати її танцями з бубнами. Вона, реальність, шле їх на х*р, але вони все одно лізуть і лізуть, як миші на кактус. І чим ви відрізняєтеся від росіян у Чорнобаївці, зомбі?.. І в своїх визивних визгах, які нескінченно цитують Лаврова, але не власного Верховного, своєї ж, воюючої країни., попри те, що Зеленський прямо звинувачує їх в обличчя за пасивність", — зазначив він.

За словами Арестовича, ціна за вступ України до НАТО — великий конфлікт із РФ: "Ок, ми свою ціну заплатили. А НАТО?"

Підсумував свою "мова" Арестович "опитувальником" для своїх критиків. Можливо, відповіді на ці кілька питань допоможуть їм зрозуміти ситуацію з вступом до НАТО.

  1. Вкажіть, яку конкретну допомогу надало НАТО Україні (як організація), починаючи з 24 лютого цього року?
  2. Дайте відповідь собі на запитання: що означає відсутність запрошення України на екстрену нараду НАТО 26 лютого цього року — на третю добу активної фази агресії? Грузію та Молдову запросили – нас немає.
  3. Дайте собі відповідь — що означають заяви політичного керівництва провідних держав НАТО, зображені на фото нижче?
  4. Коли наберетеся хоробрості і зумієте відповісти, можна переходити до наступного — головного питання — які форми та способи забезпечення безпеки України, ми всі маємо знайти, якщо ми в НАТО хочемо, а воно нас не хоче?

Зауважимо також, що нещодавно колишній міністр оборони Анатолій Гриценко та деякі з відомих лідерів громадської думки почали критикувати владу за готовність відмовитись від закріпленого в Конституції курсу в НАТО у рамках переговорів із росією.

Їм відповіли спочатку Арестович, потім радник голови ВП Михайло Подоляк та головком Валерій Залужний. Останній, зокрема, закликав не розколювати країну в такий тяжкий час.

Зазначимо також про готовність обговорення Києвом нейтрального статусу неодноразово говорили російські сторони, писала західна преса, а буквально вчора на такі поступки натякнув спікер парламенту Руслан Стефанчук.

Нейтральний статус України – одна з вимог росії. Президент України Володимир Зеленський кілька разів зазначав, що найближчим часом на нас не чекають у НАТО, і просив Альянс хоча б закрити небо над Україною від ракет окупанта.

Теги:
#Олексій Арестович #Арестович
Кривавий диктатор путін
Світ
Проти путіна ініціювали "Нюрнберзький процес": подробиці
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Кривавий диктатор путін
Проти путіна ініціювали "Нюрнберзький процес": подробиці
Дата публікації
Категорія
Ілюстративне фото
У Польщі підтримали блокаду фур з росії та закликали ЄС посилити санкції
Дата публікації
Категорія
Одна з країн НАТО погодилася дати Україні бойові літаки та ППО
Одна з країн НАТО погодилася дати Україні бойові літаки та ППО
Дата публікації
Категорія
Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Валерій Залужний
Залужний виступив із гучною заявою: "Кожен повинен займатися своєю справою"
Дата публікації
Категорія
ЗСУ тримають оборону на всіх фронтах
Війна - день 24: країни формують "антипутінський щит", але окупанти продовжують знущатись над Україною