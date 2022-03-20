Зеленський жорстко відповів росії з приводу Криму та Донбасу
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Президент України готовий зустрітися з путіною віч-на-віч.
У неділю, 20 березня, на 25-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну президент Володимир Зеленський заявив, що не обговорюватиме з кривавим диктатором Володимиром Путіним питання про визнання анексованого Криму та "ЛДНР".
Відповідний коментар президент України дав в інтерв’ю CNN.
Зеленський зазначив, що Україна не піде на компроміси у питаннях її територіальної цілісності та суверенітету.
"Жодних компромісів, пов'язаних з нашою територіальною цілісністю та нашим суверенітетом, і про це говорив український народ. Вони не зустрічали російських військових із букетами квітів, вони зустрічали їх хоробро, вони зустрічали їх зі зброєю в руках", — заявив Зеленський.
Зеленський також додав, що "не можна силою змусити президента іншої країни визнати щось", і росія "не може насильно завоювати прихильність громадян іншої країни".
Зазначимо, згідно з опитуванням групи "Рейтинг" більшість українців хочуть, щоб переговори Зеленського з путіним відбулися. Нагадаємо, в Туреччині після переговорів президента Реджепа Тайіпа Ердогана з президентом рф розповіли про чотири вимоги росії для здійснення очної зустрічі Зеленського і путіна.
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