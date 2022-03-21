Трощити росіян їхніми ракетами - як ЗСУ використовує техніку окупантів (фото)

Кожна машина може принести користь

Майже щодня українські воїни повідомляють, що їм вдалося не тільки розбити, а й захопити техніку окупантів. Вона йде на гарну справу — захист нашої Батьківщини. От тільки перед цим — відправляється на ремонт та проходить важливу модернізацію.

Телеканал CNN побував "за лаштунками" переробки. В Києві на спецмайданчику техніку росіян приводять до ладу за потреби, видаляють непотрібні деталі та "надягають" на неї українську символіку.

Армія України знищує техніку росіян — фото дивіться у нашому Telegram

Техніку маркують синьо-жовтими прапорами

Наприклад, частина артилерійського комплексу окупантів стане транспортом для перевезення поранених завдяки своїм всюдихідним якостям. Ще кілька машин вже чекають перевезення в українські частини. Хоч техніка та її обладнання старі, проте проблем не виникає, адже в України та росії аналогічне устаткування. І навіть застарілі машини можна використати з користю.

Машина окупантів готується слугувати українським воїнам

Не тільки транспорт, а й зброю наші військові передають на передову. Серед останніх поставок — захоплені 24 російські ракети для "Урагану", які українські військові вже використовують на загарбниках під Гостомелем. Це система залпового вогню, такими ракетами окупанти обстрілювали Охтирку, Харків та інші українські міста.

За словами заступника командувача підрозділом Юрія Голдова, росіяни деморалізовані та часто втікають. Він навів приклад, коли знищивши першу машину, колона зупинилася, а солдати втікли, кинувши техніку.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Одесі на морі точився бій — імовірно підбили корабель росіян.