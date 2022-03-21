"Вояки бл**ь": у мережі показали, на чому росіяни приїхали захоплювати Україну (відео)

Кіма повеселіло те, що рашисти воюють на УАЗіках.

Голова Миколаївської обласної держадміністрації Віталій Кім, який став зіркою мережі під час війни, знову протролив російських окупантів. Політик висміяв техніку, на якій путінські війська приїхали воювати в Україну.

У телеграм-каналі Миколаївської ОДА Віталій Кім опублікував відео гарячої техніки окупантів, супроводжуючи ролик своїм позитивним коментарем.

"Вояки бл**ь. На УАЗику приїхали воювати" — зазначив Кім.

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Пізніше керівник Миколаївської ОДА опублікував ще один сатиричний пост, присвячений армії росії. У ньому Кім зазначив, що українські "мисливці" з нетерпінням "ждуть не дочекаються, коли зазеленіють посадки".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" показував, як Віталій Кім захопив російський броньовик і обіцяв з його ж допомогою знищувати окупантів.