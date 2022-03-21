Російська армія не змогла виконати більшість своїх завдань в Україні: зведення Генштабу

Російські загарбники продовжують брати у заручники мирне населення

Україна продовжує оборонятися від російських загарбників вже 26-й день. Більшість завдань російських окупантів в Україні залишаються невиконаними.

Зведення подій на фронті повідомляє Генштаб.

"Переважна більшість завдань, які ставилися перед окупаційними військами, їх командуванням залишається невиконаними", — наголосили в Генштабі.

Крім того, за інформацією Генштабу, ворогові не вистачає людських ресурсів, через що він змушений переміщувати до кордонів України резерви з центрального та далекосхідного військових округів, проводити приховану мобілізацію та шукати підтримки у своїх нечисленних союзників. Також окупанти продовжують практику залучення до безпосередніх бойових дій особового складу військових частин та підрозділів забезпечення, що говорить про критичну ситуацію в лавах армії окупантів.

Крім того, російські війська продовжують знищувати інфраструктуру у захоплених містах, завдавати ракетно-бомбових ударів по мирних кварталах українських міст та сіл, грабувати, викрадати та брати у заручники цивільне населення.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках противник намагається організувати інженерне обладнання позицій для ведення позиційної оборони, відновити логістичне забезпечення своїх підрозділів.

▪️Ворог продовжує знищувати інфраструктуру в захоплених містах, завдавати ракетно-бомбові удари по мирних кварталах, грабувати, викрадати, брати у заручники цивільних.

▪️У напрямку на Чернігів наступальних дій не проводилося. Продовжився обстріл позицій підрозділів ЗСУ та густонаселених районів міста.

▪️Ворог зазнав втрат при спробі здійснення наступу у напрямку на Бровари, де був зупинений. Здійснює спроби провести заходи з відновлення боєздатності та інженерного обладнання зайнятих рубежів.

▪️На Слобожанському напрямку активних наступальних дій немає. Продовжуються блокування міста Суми, намагання блокувати місто Харків. Ворог здійснює вогневий вплив по оборонних рубежах та цивільній інфраструктурі українських міст Харкова та Чугуєва.

▪️Окупанти продовжують докладати значних зусиль для встановленням контролю над містом Ізюм та намагається посилити угруповання. Облаштовує смугу опорних пунктів.

▪️На Донецькому напрямку ворог веде штурмові дії та проводить вогневі нальоти по всій лінії зіткнення. Намагався прорвати оборону позицій наших військ на Авдіївському напрямку, успіху не мав, зазнав втрат та відступив.

▪️На Південнобузькому напрямку противник намагається втримати раніше зайняті рубежі, здійснює заходи з відновлення боєздатності, поповнення запасів.

Раніше Резніков порадував новинами з фронту. За його словами, "ворог захлинувся і вже не мріє захопити Київ".