У Мелітополі окупанти "кошмарять" журналістів і приходять до них зі зброєю ночами

У понеділок російські окупанти увірвалися до низки журналістів та блогерів

Російські силовики намагаються тиснути на представників ЗМІ, які мешкають у тимчасово окупованому Мелітополі.

У понеділок вранці озброєні люди навідалися до низки журналістів та блогерів — з кимось провели бесіду та відпустили, але кілька людей росіяни продовжують утримувати.

У Мелітополі окупаційні війська разом із силовиками ерефії всіляко намагаються зламати городян. Методи використовують різні. Починали з мовчазного споглядання мирних акцій та попереджень, потім перейшли до їхнього розгону та захоплення учасників, викрадення активістів та чиновників, серед яких був і міський голова Іван Федоров. Тепер дісталися журналістів та блогерів.

– Тиждень тому мене викликали на розмову окупанти, пропонували їх підтримувати, – повідомила у коментарі НСЖУ Анна Медведь – генеральний директор "МВ-холдингу", до якого входить сайт, газета "Мелітопольські відомості" та друкарня. — Зустрічалися в редакції, в яку вони проникли самовільно та обшукали. Бажають, щоб ми були лояльні та їх підтримували. Я згоди не дала, і ми розійшлися.

Але на цьому окупанти вирішили не зупинятися, і вранці 21 березня озброєні люди навідалися вже до журналістів та засновника "МВ-холдингу".

– До мене додому постукали о 05:30, відчинила двері – на порозі п’ять озброєних людей, – розповіла "Телеграфу" одна з журналісток редакції "МВ". — Відразу сказали: "Не лякайтеся, ми зі світом, нам потрібно тільки поговорити, проїдьте з нами". Дали зібратися, перевірили усі гаджети. Вивели на вулицю, посадили до мікроавтобуса, довезли до рідної редакції. Співрозмовники сказали, що представляють військову цивільну адміністрацію, але "чарівність" спецслужб не сховаєш. Розмовляли гранично ввічливо, намагалися з’ясувати, хто пише на сайт, де перебувають інші журналісти Мелітополя, пропонували співпрацю, мовляв, нам потрібні професіонали. Але я відмовилась.

Приблизно за таким же сценарієм проходило й спілкування в інших співробітників редакції, а йдеться про двох журналістів Юлію Ольховську, Любов Чайку та випускаючого редактора газети "Мелітопольські відомості" Євгена Боряна. Їх невдовзі відпустили, а ось власника "МВ-холдингу" та видавця Михайла Кумка відпустили лише після обіду. При тому, що він відійшов від справ останнім часом та перебуває на пенсії, звернула увагу гендиректор холдингу Анна Медведь. Було затримано також дружину Михайла Володимировича – Віру Олександрівну та його дочку – Тетяну, яка є громадянкою Ізраїлю. Остання активно висвітлювала у соціальних мережах все, що відбувається під час окупації у місті, брала участь у роботі фонду "Підтримка Мелітополя", збирала кошти на допомогу своїм землякам за кордоном.

Не погнушалися візитами окупанти й в інші редакції. Наприклад, вони побували у приміщеннях найстарішої газети регіону "Новий день" та сайту Мелітополь.City. Але чи забрали щось із собою поки що невідомо, на представників редакції поки що не виходили. Також рашисти намагалися розшукати й інших журналістів, найшвидше для профілактичної бесіди.

- Так склалося, що я перебуваю за межами Мелітополя, і сьогодні, о 4-й ранку озброєні люди навідалися до моїх рідних у місті, — розповіла власкор газети "Індустріальне Запоріжжя" Катерина Данилина-Льовочко. — Щоправда, трохи промахнулися, за тією адресою, де мене шукали, я вже не живу останніх дев’ять років. Але приємного мало, коли до квартири приходять люди з автоматами, перевіряють телефони, щось винюхують.

Не почуваються в безпеці й багато інших мелітопольців, бо окупанти активно розшукують активістів, учасників АТО/ООС та їхні сім’ї (у місті, наприклад, росіяни прочісували квартири в авіамістечку, де мешкають військові, а також будинки у південній частині міста).

Нагадаємо, раніше окупанти у Мелітополі зірвали патріотичну акцію городян. Тоді пройти на цвинтарі вдалося лише двом людям — Тетяні Кумок та її батькові. Жінка — ізраїльтянка і показує світові правду про те, що відбувається у Мелітополі через свої соцмережі. Вона зазначила, що частини російських солдатів соромно за те, що відбувається в Мелітополі, а "Братський цвинтар" — меморіал пам'яті полеглих при звільненні Мелітополя від фашистів — закрили нібито через ризик приходу "мородерів та нацистів".