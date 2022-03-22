Контратака на Миколаївщині та прапор України над Макаровим: у ЗСУ підбили підсумки 21 березня

За день нашим воїнам вдалося знищити безліч цінної техніки росіян.

Російські окупанти за понад три тижні війни з Україною втратили наступальний потенціал, тому зараз намагаються сформувати хоч якісь резерви та стягнути їх ближче до українських кордонів.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ за 26-й день російсько-української війни.

Свіжі факти та аналітика – правдиво про війну з росією

Ситуація на фронтах

На Поліссі росіяни намагалися вести наступ на кількох напрямках, але зазнали суттєвих втрат, так і не досягнувши успіху.

На Сіверському напрямку жодних активних наступальних дій з боку ворогів не зафіксовано, росіяни намагаються відновитися шляхом введення на територію України додаткових підрозділів, зокрема батальйонної тактичної групи зі складу 90-ї танкової дивізії.

У Чернігові тривають обстріли як міста, так й інших населених пунктів.

У напрямку Броварів противник теж намагається наступати, проте, через втрати, успіху у просуванні окупанти не мають. Намагаються поповнювати запаси та вести розвідку.

На Слобожанському напрямку росіяни активних наступальних дій не проводять. Суми залишаються частково заблокованими, по Харкову ведуться артилерійські обстріли.

На Донецькому та Луганському напрямках противник продовжує спроби просунутись та закріпитись, успіху не мав.

На Південнобузькому напрямку окупанти перейшли до оборонних дій, здійснюють заходи з відновлення боєздатності, намагаються відновлювати пошкоджену броньовану техніку.

На Миколаївському напрямку, внаслідок контратаки підрозділів Збройних Сил України, противник змушений відступити на невигідні рубежі.

Втрати російських окупантів за день

Українські військовослужбовці за день відбили 13 атак росіян та знищили 14 танків, 8 БМП, 2 МТЛБ, 3 артилерійські системи і 4 автомобілі. Підрозділи ППО уразили 2 повітряні цілі противника. Втрати особового складу ворога склали близько 300 осіб (остаточні дані уточнюються).

Оборонці Маріуполя також знищили патрульний катер "Раптор" та комплекс радіоелектронної боротьби "Леєр-3".

Так, протягом дня, завдяки героїчним діям наших захисників, над містом Макаровом піднято державний прапор України, ворог відкинутий.

Тим часом Повітряні сили ЗСУ відзвітували, що за день знищили 1 літак, 2 вертольоти, 6 безпілотників російської армії.

Де йдуть активні бої

Ворожа авіація продовжує ракетно-бомбовими ударами руйнувати об’єкти інфраструктури на території України у Київській, Чернігівській, Харківській та Донецькій областях. При цьому, окупанти продовжують активно використовувати аеродромну мережу республіки Білорусь.

Очікується, що ворог продовжить завдавати підступних ракетно-бомбових ударів та здійснювати артилерійські обстріли об’єктів критичної інфраструктури України із застосуванням реактивної артилерії, авіації, високоточної зброї та боєприпасів невибіркової дії.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як ЗСУ використовують техніку окупантів.