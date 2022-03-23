Захищав українців від ракет: стало відомо про загибель офіцера Сил ППО України

Чоловік ціною власного життя врятував десятки українців.

На 28-й день протистояння російським окупантам у Сумській області загинув 30-річний офіцер українських Сил Протиповітряної оборони Віктор Сушков. Військовий ціною власного життя збив ворожу ракету, чим врятував сотні українців.

Про це у середу, 23 березня, повідомило видання OBOZREVATEL, де працює дружина загиблого.

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Зазначається, що Віктор Сушков був кадровим військовим і служив Україні у складі Сил Протиповітряної оборони в одній із військових частин Дніпропетровської області. Чоловік став на захист України з перших хвилин вторгнення на нашу землю російських окупантів.

Офіцер був родом з Єнакієвого, яке у 2014 році окупували російські загарбники, тому Віктор Сушков свідомо обрав шлях військового й пишався тим, що може захищати батьківщину.

Його дружина Ірина, яка працює редактором у виданні OBOZREVATEL, розповіла, що вони з Віктором побралися минулого року. Разом мріяли про дітей, однак на заваді їх мріям стала війна.

Загинув чоловік під час виконання бойового завдання на Сумщині, під містом Охтирка. Ціною власного життя український військовий збив смертоносну ракету, тим самим врятувавши життя десяткам наших земляків.

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