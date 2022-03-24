Кулеба назвав 5 країн, з якими Україна говорить про гарантії безпеки

Українська сторона потребує гарантій безпеки на майбутнє.

Україна веде переговори щодо гарантій безпеки зі США, Британією, Німеччиною, Францією та Туреччиною.

Про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба в інтерв’ю іспанській газеті El Pais.

Чому росії не виграти війну проти України?

Вашингтон, Лондон, Берлін, Париж та Анкара позитивно відреагували на ідею Києва.

"Так, ми ведемо переговори зі США, Великою Британією, Німеччиною, Францією та Туреччиною про їхню можливу участь у цій моделі. Вони поставилися до цієї ідеї позитивно. Хоча це ще обговорюється, але я задоволений їхньою початковою реакцією. Це єдине питання, яке ми з ними обговорюємо. Все інше – це частина переговорів між росією та Україною ”, – розповів він.

Зазначимо, що раніше Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук припустив, що народні депутати можуть внести зміни до Конституції з огляду на можливі результати переговорів української делегації з росіянами щодо євроатлантичної перспективи України.

За результатами соцопитування, 44% українців вважають, що Україна має обов’язково вступити до НАТО, а 42% — що Україна має продовжувати співпрацю з НАТО, але не бути членом союзу.