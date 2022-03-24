В Україні призначено нового міністра: що про нього відомо

Микола Сольський є одним із авторів закону про ринок землі

Верховна рада України звільнила Романа Лещенка з посади міністра аграрної політики та продовольства. І призначила на його місце Миколи Сольського.

Про це повідомляє нардеп від "Європейської солідарності" Олексія Гончаренка у Telegram.

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"Микола Сольського призначили новим міністром аграрної політики України", — повідомив Гончаренко.

За інформацією нардепа від "Голосу" Ярослава Железняка, за Сольського проголосували 294 народні депутати.

Хто такий Микола Сольський: біографія

Микола Тарасович Сольський – український юрист, підприємець-аграрій, народний депутат України Верховної Ради IX скликання від партії Слуга народу. Голова комітету аграрної політики та земельних відносин у Верховній Раді України ІХ скликання. Сольський є одним із засновників "Українського аграрного холдингу".

21 липня 2019 року було обрано народним депутатом Верховної Ради України. 29 серпня обрано головою комітету аграрної політики та земельних відносин у Верховній Раді України IX скликання. Один із авторів закону про ринок землі.

Як повідомляв "Телеграф", раніше президент України Володимир Зеленський призначив керівниками двох областей військових.