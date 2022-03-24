В Украине назначен новый министр: что о нем известно

Николай Сольский является одним из авторов закона о рынке земли

Верховная рада Украины уволила Романа Лещенко с должности министра аграрной политики и продовольствия. И назначила на его место Николая Сольского.

Об этом сообщает нардеп от "Европейской солидарности" Алексея Гончаренко в Telegram.

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"Николая Сольского назначили новым министром аграрной политики Украины", — сообщил Гончаренко.

По информации нардепа от "Голоса" Ярослава Железняка, за Сольского проголосовали 294 народных депутата.

Кто такой Николай Сольский: биография

Николай Тарасович Сольский — украинский юрист, предприниматель-аграрий, народный депутат Украины Верховной Рады IX созыва от партии Слуга народа. Глава комитета аграрной политики и земельных отношений в Верховной Раде Украины IX созыва. Сольский является одним из учредителей "Украинского аграрного холдинга".

21 июля 2019 года был избран народным депутатом Верховной рады Украины. 29 августа избран главой комитета аграрной политики и земельных отношений в Верховной Раде Украины IX созыва. Один из авторов закона о рынке земли.

Как сообщал "Телеграф" ранее президент Украины Владимир Зеленский назначил руководителями двух областей военных.