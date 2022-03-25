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Україна просить у США набагато більше "Джавелінів" — CNN дізнався про деталі

Автор
Василь Неплохой Василь Неплохой
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"Джавеліни" необхідні українській армії
"Джавеліни" необхідні українській армії

Новий список з’явився після того, як українські військові заявили, що можуть зіткнутися з потенційним браком зброї на тлі наступу росії.

Україна, яка протистоїть кровожерливим російським атакам вже 30-й день, за останні кілька днів оновила свій список бажаної додаткової військової допомоги від уряду США, включивши до нього на сотні зенітних та протитанкових ракет більше, ніж вимагалося раніше.

Про це йдеться у документі, наданому CNN.

"Українці представили аналогічні списки останніми тижнями, але недавній запит, спрямований американським законодавцям, мабуть, відображає зростаючу потребу в зенітних ракетах Stinger і протитанкових ракетах Javelin американського виробництва — Україна заявила, що їй терміново потрібно 500 одиниць кожної з них щодня", — пише CNN.

В обох випадках Україна просить на сотні ракет більше, ніж було включено до аналогічного списку, нещодавно наданого американським законодавцям.

Новий список з’явився після того, як українські військові заявили, що можуть зіткнутися з потенційною нестачею зброї на тлі наступу Росії, що викликало деякий протест з боку офіційних осіб США і НАТО, які підкреслюють, що в країну вже надходить більше військової допомоги.

Станом на 7 березня США та інші члени НАТО відправили в Україну близько 17 000 протитанкових ракет та 2 000 зенітних ракет. З того часу країни НАТО, у тому числі США, підтримували постачання зброї та техніки, навіть незважаючи на те, що Росія погрожувала зупинити постачання.

За словами високопоставленого представника міністерства оборони, останній пакет допомоги в галузі безпеки на суму 350 мільйонів доларів США, схвалений наприкінці лютого, прибув до України протягом останніх кількох днів, а наступні два пакети на загальну суму 1 мільярд доларів уже почали надходити.

Як повідомляв "Телеграф", раніше український льотчик в ефірі CNN розповів, як воює з росіянами. За його словами, вони зазнають великих втрат і бояться нашої ППО. Він також попросив у США системи протиповітряної оборони та винищувачі, щоб мати можливість боротися із росіянами.

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#Війна #Джавелін
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