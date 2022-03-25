Рус

Як ходять поїзди при переході на літній час: відповідь "Укрзалізниці"

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
72
Залізниця Новина оновлена 25 березня 2022, 18:36
Залізниця

Перехід на літній час на графіку руху поїздів в Україні не позначиться

Україна цього тижня переходить на літній час, а це означає, що стрілки годинників доведеться перевести на годину вперед у ніч на 27 березня. У зв'язку з цим виникає питання — як у цей день будуть ходити потяги.

Відповідь на нього дала пресслужба "Укрзалізниці" на Facebook-сторінці.

Українців заспокоїли, що переведення годинників ніяк не позначиться на наданні пасажирських послуг.

"Це не позначиться на часі відправлення та прибуття поїздів: на всіх ресурсах залізниці він вказаний уже з урахуванням зміни часу. Просимо наших пасажирів не забути перевести годинники та стежити за часом прибуття й відправлення поїздів на табло вокзалів", — повідомила пресслужба перевізника.

Нагадаємо, що стрілки годинників треба перевести на годину вперед о 3:00 27 березня.

Зазначимо, що переведення годинника у більшості випадків негативно позначається на стані людей. Щоб швидше звикнути, потрібно дотримуватися простих порад. Як адаптувати організм після переходу на літній час, читайте у матеріалі "Телеграфу".

Теги:
#Україна #Укрзалізниця #Літній час
Російська армія вже вчиняла провокації щодо країн НАТО
Світ
У США не виключають, що росія може напасти на НАТО: вже готують план
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Російська армія вже вчиняла провокації щодо країн НАТО
У США не виключають, що росія може напасти на НАТО: вже готують план
Дата публікації
Категорія
У росії приголомшили заявою щодо війни з Україною: "Основні завдання виконані"
У росії приголомшили заявою щодо війни з Україною: "Основні завдання виконані"
Дата публікації
Категорія
Дмитро Кулеба
Кулеба відповів на гучні слова Ердогана про "консенсус" із росією
Дата публікації
Категорія
Генерал-лейтенант армії Яків Рязанцев знищено в Україні
Ще одного російського генерала знищено в Україні: поїхав до Чорнобаївки і помер
Дата публікації
Категорія
Повномасштабне російське вторгнення триває вже 30 днів
Війна — день 30: Чорнобаївка-10, обстріл українських міст, російські кораблі йдуть на дно