Як ходять поїзди при переході на літній час: відповідь "Укрзалізниці"

Перехід на літній час на графіку руху поїздів в Україні не позначиться

Україна цього тижня переходить на літній час, а це означає, що стрілки годинників доведеться перевести на годину вперед у ніч на 27 березня. У зв'язку з цим виникає питання — як у цей день будуть ходити потяги.

Відповідь на нього дала пресслужба "Укрзалізниці" на Facebook-сторінці.

Українців заспокоїли, що переведення годинників ніяк не позначиться на наданні пасажирських послуг.

"Це не позначиться на часі відправлення та прибуття поїздів: на всіх ресурсах залізниці він вказаний уже з урахуванням зміни часу. Просимо наших пасажирів не забути перевести годинники та стежити за часом прибуття й відправлення поїздів на табло вокзалів", — повідомила пресслужба перевізника.

Нагадаємо, що стрілки годинників треба перевести на годину вперед о 3:00 27 березня.

Зазначимо, що переведення годинника у більшості випадків негативно позначається на стані людей. Щоб швидше звикнути, потрібно дотримуватися простих порад. Як адаптувати організм після переходу на літній час, читайте у матеріалі "Телеграфу".