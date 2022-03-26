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Зеленський закликав до масштабної світової реформи

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
Дата публікації
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Автор
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Володимир Зеленський Новина оновлена 26 березня 2022, 11:11
Володимир Зеленський

Ядерний статус не повинен служити державі дозволом на будь-яку несправедливість проти інших країн, — переконаний Зеленський

Президент України Володимир Зеленський виступив на 20-му Дохійському міжнародному форумі та закликав до створення реальної реформи механізмів ООН для забезпечення гарантій безпеки країн.

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Про це глава держави заявив у суботу, 26 березня, під час свого чергового відеозвернення, — пише "РБК-Україна".

"Нам потрібна реальна реформа міжнародних інститутів, механізмів ООН, щоб гарантувати безпеку, щоб той, хто у 28 разів більше не думав, що може дозволити собі все, що завгодно і щоб ядерний статус не служив державі дозволом на будь-яку несправедливість проти інших держав", — заявив президент.

Варто також зазначити, що під час свого виступу на форумі в Доху Зеленський наголосив й на тому, що українська держава є одним із найважливіших експортерів продовольства, тож відсутність експорту через війну з росією може понести тяжкі наслідки для інших країн.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що під час саміту G7 та Європейського союзу президент Володимир Зеленський виступив перед світовими лідерами із закликом примусити російську федерацію зупинити війну в Україні.

Теги:
#Україна #Росія #ООН #Зеленський #Війна
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