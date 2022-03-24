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Зеленський розповів "Великій сімці", якою має бути свобода (відео)

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Володимир Зеленський Новина оновлена 24 березня 2022, 17:57
Володимир Зеленський

Президент України звернувся до представників G7

У четвер, 24 березня, на 29-й день російсько-української війни Володимир Зеленський взяв участь у саміті G7 та Європейського союзу. Президент України виступив перед світовими лідерами із вимогою змусити росію зупинити війну.

У своєму зверненні глава держави розповів про злочини рф на території України, про незаконно депортованих громадян, викрадення дітей, знищені міста, а також про економічний тиск на росії і допомогу Україні. При цьому Зеленський чітко дав зрозуміти лідерам європейських країн, якою має бути свобода в Україні.

"Свобода повинна бути озброєною. Життя має перемогти смерть", — заявив президент.

Крім того, Зеленський попередив, що через безперервну війну в Україні може статися глобальна продовольча криза. Що довше не буде миру на українській землі, то менше продовольства з України отримає світовий ринок.

"У багатьох країнах Азії, Африки навіть у Європі можуть виникнути надзвичайні проблеми з доступом до базових продуктів, з цінами на продовольство", — зазначив президент.

Щоб цього не сталося, Україна вимагає від своїх західних партнерів щотижня посилювати санкції проти російської агресії, доки вона не зупиниться та не поверне мир українцям; взяти участь у створенні нової системи гарантій безпеки для України.

"Ми запропонували створити таке об'єднання – U-24. Я пропоную вам участь у такому проєкті оновлення. Я впевнений, що це буде у наших спільних інтересах", — заявив Зеленський.

Зазначимо, що це вже друге звернення Зеленського до ЄС, вперше він звернувся 24 лютого — у день повномасштабного вторгнення росії. Також влада не раз просила забезпечити безпілотну зону над Україною.

У свою чергу генсек Альянсу Єнс Столтенберг повідомив, що небо над Україною НАТО не закриватимуть, бо бояться конфронтації з росією.

Теги:
#НАТО #Євросоюз #Володимир Зеленський #Велика сімка
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