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"Скільки пенсій і стипендій проср*ли": у мережі вражені вартістю російських ракет, випущених по Україні

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
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Автор
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Російська крилата ракета Новина оновлена 27 березня 2022, 19:44
Російська крилата ракета

За день російські окупанти випустили 70 ракет по Україні, але більшість з них так і не долетіли.

Російські окупанти за 26 березня запустили по Україні рекордну кількість ракет — мова про щонайменше 70 штук, з яких більшу частину збили українські військовослужбовці. Тим часом у мережі обговорюють, у скільки й без того збіднілим через санкції росіянам обійшовся цей запуск.

Як передає the Insider, в один момент рф випустила в бік України 52 ракети з Чорного моря та 18 ракет з території Білорусі.

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При цьому українській ПВО вдалося збити у небі 62 ракети, а до цілей долетіли лише 8.

За даними видання, загальна вартість цих ракет сягає 340 мільйонів доларів прямих виробничих видатків, а разом із логістикою доставляння до кораблів ЧФ до 500 мільйонів доларів. Методом простих математичних розрахунків можна встановити, що російська влада змарнувала понад 442 мільйони доларів з державного бюджету на ракети, які навіть не досягли цілей.

Користувачі мережі також вражені марнотратством російської влади. Люди пишуть, що краще б їх вклали у міста, де мости будують з пластикових пляшок, або ж віддали на лікування дітям.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що війна проти України дорого коштує росії — за більш ніж 30 днів з моменту нападу на нашу країну росія втратила близько 16 600 осіб особового складу, 582 танки, 1664 бойові броньовані машини.

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Ракети
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