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Літаків вже за 120: нові дані про втрати росії в Україні

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Українські поля заповнені підбитою технікою Новина оновлена 27 березня 2022, 09:40
Українські поля заповнені підбитою технікою

Техніку окупантів або знищують, або захоплюють для роботи на користь Україні

Війна проти України дорого коштує росії — за більш ніж 30 днів з моменту нападу на нашу країну збройні сили рф втратили близько 16 600 осіб особового складу, 582 танки, 1664 бойові броньовані машини.

Про ці та інші російські втрати повідомляється у зведенні Генштабу Українських збройних сил.

Повітряні сили України за добу збили літак, 12 безпілотників та дві крилаті ракети російських військових. Таким чином, кількість у цих категоріях втрати рф:

  • літаків — 121
  • вертольотів — 127
  • БПЛА — 56.

Втрати росіян у небі навіть спричинили те, що вони стали частіше використовувати ракети дальньої дії через серйозні втрати в авіації.

Також російські війська зазнають втрат і в системах протиповітряної оборони — за весь час війни 52 одиниці, артилерійських системах — 294 од., реактивних систем залпового вогню — 93, військові машини — 1144, кораблі — 7, цистерни з паливом — 73, спецтехніка — 2, пускові установки — 4.

Раніше "Телеграф" писав, що в Авдіївці російсько-окупаційні війська застосовують в Україні заборонені бомби.

Теги:
#Росія #Втрати
Українські поля заповнені підбитою технікою
Україна
Літаків вже за 120: нові дані про втрати росії в Україні
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Дата публікації
Категорія
Українські поля заповнені підбитою технікою
Літаків вже за 120: нові дані про втрати росії в Україні
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