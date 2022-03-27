Літаків вже за 120: нові дані про втрати росії в Україні

Техніку окупантів або знищують, або захоплюють для роботи на користь Україні

Війна проти України дорого коштує росії — за більш ніж 30 днів з моменту нападу на нашу країну збройні сили рф втратили близько 16 600 осіб особового складу, 582 танки, 1664 бойові броньовані машини.

Про ці та інші російські втрати повідомляється у зведенні Генштабу Українських збройних сил.

Повітряні сили України за добу збили літак, 12 безпілотників та дві крилаті ракети російських військових. Таким чином, кількість у цих категоріях втрати рф:

літаків — 121

вертольотів — 127

БПЛА — 56.

Втрати росіян у небі навіть спричинили те, що вони стали частіше використовувати ракети дальньої дії через серйозні втрати в авіації.

Також російські війська зазнають втрат і в системах протиповітряної оборони — за весь час війни 52 одиниці, артилерійських системах — 294 од., реактивних систем залпового вогню — 93, військові машини — 1144, кораблі — 7, цистерни з паливом — 73, спецтехніка — 2, пускові установки — 4.

Раніше "Телеграф" писав, що в Авдіївці російсько-окупаційні війська застосовують в Україні заборонені бомби.