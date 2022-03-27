Авдіївку кілька діб поспіль обстрілюють забороненими бомбами (фото)

Жителі Авдіївки живуть під російськими обстрілами до 14 години на добу

Донецька та Луганська області продовжують бути одним із найгарячіших відрізків на лінії фронту російсько-української війни. Так, Авдіївку, яка під контролем ЗСУ, окупанти вже кілька діб поспіль обстрілюють забороненими Женевською конвенцією фосфорними бомбами.

Фотографіями нічної атаки рашистів із дозволу українського лейтенанта поділився у своєму Twitter кореспондент видання BuzzFeedNews Крістофер Міллер.

За його словами, він тримає зв’язок із місцевими захисниками, які й розповіли йому про складну ситуацію у місті. Російська артилерія "працює по місту" до 14 годин на добу, через що виживати під обстрілами дуже і дуже важко. На додачу до цього прилітають і фосфорні бомби, які є забороненою до використання зброєю.

"Телеграф" вже розповідав, чим такі небезпечні ці випалювальні боєприпаси і чому вони отримали "вето" від цивілізованого людства на застосування.

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Зазначимо, що за інформацією голови Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка, Авдіївка перебуває під обстрілами фосфорних бомб щонайменше дві доби. Такий висновок зроблено з його звіту за 26 березня та повідомлення вищезгаданого іноземного журналіста за 27 березня.

Додамо, що такі снаряди російські війська підривають не лише на Донеччині. Офіційно зафіксовано використання білого фосфору на Київщині — в Ірпені, а також у Луганській області.