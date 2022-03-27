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Росіяни зазнають невдачі з обходом захисту неба України — британська розвідка

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Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
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Нерозірваний снаряд у Харкові Новина оновлена 27 березня 2022, 08:01
Нерозірваний снаряд у Харкові

росія боїться, що українські сили ППО збиватимуть їхні літаки.

На 32 день повномасштабного вторгнення росії в Україну окупанти продовжать покладатися на ракети або бомби, запущені з далекої відстані з російського повітряного простору.

Про це свідчать дані військової розвідки Великої Британії у Twitter.

Свіжі факти та аналітика – достовірно про війну з росією

В оприлюдненому звіті 26 березня виділено три основні моменти поточної фази війни:

  • сили росії продовжують завдавати ударів по всій території України, включаючи багато цілей у густонаселених цивільних районах;
  • росія й надалі покладатиметься на ракети чи бомби, запущені з далекої відстані з повітряного простору росії, щоб українські сили протиповітряної оборони менше вражали їхні літаки;
  • за даними США, частота відмов цієї зброї становить до 60%, що посилить російську проблему все більш обмежених запасів і змусить повернутися до менш складних ракет або наражати літаки на більший ризик.

Зазначимо, що згідно з новими картами боїв російські військові показують свою неефективність, тоді як контратаки українців продумані та результативні.

За даними Генштабу, за попередню добу вражено 1 літак, 12 БПЛА різних типів і 2 крилаті ракети супротивника.

Теги:
#Велика Британія #Росія #Розвідка #ЗСУ
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