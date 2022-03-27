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Українські захисники б’ють окупантів розумно та рішуче: свіжі карти боїв в Україні

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
Дата публікації
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Збройні сили України передбачливі та ефективні Новина оновлена 27 березня 2022, 06:30
Збройні сили України передбачливі та ефективні

Заяви рф про якісь успіхи в Україні не підтверджуються

Російські військові, незважаючи на заяви про нібито досягнення якихось цілей під Києвом, показують свою неефективність, тоді як контратаки українців продумані і результативні.

Про це говорять експерти Institute for the Study of War, коментуючи свої нові карти, повідомляє "Телеграф".

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"Все більш статичний характер бойових дій навколо Києва відображає неспроможність російських сил, а не будь-які зрушення в російських цілях чи зусиллях зараз", — йдеться у повідомленні.

Карта бойових дій Київ 27.03.2022
Карта бойових дій Київ 27.03.2022

На думку фахівців, Маріуполь найближчими днями можуть "розділити навпіл", хоча російські військові й зазнають у цьому районі величезних втрат, а бої там ведуться запекло.

Карта бойових дій Маріуполь 27.03.2022
Карта бойових дій Маріуполь 27.03.2022

Водночас, експерти позитивно коментують дії українських військовослужбовців, зокрема, під Харковом.

"Українські контратаки були завбачливими та ефективними, що дозволило українським силам відвоювати невеликі ділянки тактично або оперативно значущої території без надмірного розширення своїх сил", — повідомляють в Інституті вивчення війни.

Карта бойових дій Україна 27.03.2022
Карта бойових дій Україна 27.03.2022

Як повідомляв "Телеграф", росія втратила при спробі захоплення України вже понад 16 тисяч людей, і ці цифри зростають з кожним днем.

Теги:
#Мапа
Збройні сили України передбачливі та ефективні
Україна
Українські захисники б’ють окупантів розумно та рішуче: свіжі карти боїв в Україні
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Збройні сили України передбачливі та ефективні
Українські захисники б’ють окупантів розумно та рішуче: свіжі карти боїв в Україні
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