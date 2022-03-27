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Луцьк зазнав ракетного обстрілу росіян: подробиці

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Вибухи пролунали одразу у двох містах України Новина оновлена 27 березня 2022, 22:58
Вибухи пролунали одразу у двох містах України

Окупанти продовжують завдавати ударів по українським містам

Увечері 27 березня російські окупанти обстріляли Харків і Луцьк, через що в містах були чутні потужні вибухи.

Про вибухи у Волинській області поінформував голова Луцької міськради Ігор Поліщук у своєму Фейсбуку.

Він закликав мешканців міста залишатися у укриттях та не поширювати в мережі інформацію про те, де пролунали вибухи.

"На Волині прогриміли вибухи. Залишайтеся в укриттях. Більше інформації буде пізніше", — додав голова Волинської ОВ Юрій Погуляйко.

Пізніше він додав, що росія завдала ракетного удару по нафтобазі.

Водночас із харківських телеграм-каналів стало відомо, що серія вибухів пролунала у Харкові та області.

Також там поділилися кадром можливого вибуху у Луцьку.

Як повідомлялося раніше, вдень 26 березня ракетний удар було завдано по Львову. Згідно з попередніми даними через обстріл постраждали п’ятеро людей. Пізніше неподалік місця влучення був затриманий коригувальник вогню, який знімав місце падіння ракети. Крім того, в його телефоні також знайшли фотографії всіх блокпостів області, які він переслав на два російські номери.

Теги:
#Україна #Луцьк #Харків #Росія
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