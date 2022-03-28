Українські гуси "розбомбили" окупантів (відео)

У мережу злили відео з українськими гусями-"бомбардувальниками"

Захищати Україну від російських загарбників допомагають навіть дикі птахи. У мережі опублікували відео того, як українські "бойові птахи з біолабораторій" бомбардують росіян із повітря.

"У мережу злили відео з українськими гусями-бомбардувальниками. Прохання не поширювати інформацію про нашу таємну зброю!", — жартівливо коментують українці.

На відео видно, як гуси пролітають над технікою загарбників прямо в той момент, коли бійці ЗСУ бомбардують ворогів. Здається, що саме гуси скидають бомбу на війська рф.

Нагадаємо, що раніше кремлівські пропагандисти цілком серйозно заявили, що в Україні розробляють біозброю, де нібито поширюють пташками різну "заразу".

Тема птахів взагалі стала однією з гучних – українці створюють не лише карикатури, а й кумедні відео із птахами. Це на тлі того, як нещодавно на Херсонщині зграя диких гусей допомогла збити винищувач російських окупантів. У його мотор, більш всього, потрапило декілька птахів.