Пацики з Оболоні та Ескадрилья диких гусей: ЗСУ запропонували створити "нові підрозділи"

Згадали і про пациків з Оболоні, і про відьом

Українці з гумором проживають війну, яку росія розпочала місяць тому. Вони продовжують шуткувати навіть під обстрілами та під звуки сирен.

В оперативному командуванні "Південь" поділилися цікавими карикатурами на події та ідеї, що вже стали мемами в нашій державі.

Картинка про птахів стала відповіддю на російську пропаганду, яка вигадала в Україні біологічні лабораторії та ніби-то розповсюдження пташками різної "зарази".

Бойові гуси

Тема птахів взагалі стала однією з гучних — українці створюють не тільки карикатури, а й кумедні відео.

Історія про циганів, що вкрали російський танк також найшла відображення у творчості.

Циганський батальйон

Не обійшли увагою і конотопських відьом, про яких багато жартували у випадку тем "закритого неба" та подій у Чорнобаївці.

Загін конотопських відом

Цікавинка про киянку, що з балкона збила дрона банкою з консервацією також не опинилася поза увагою авторів.

Рота жінок з консервованими помідорами

Історія про те, як "гопники" відібрали в росіян БТР на Оболоні та передали його українським військовим також стала частиною народної творчості.

Дивізія чотких пациків з Оболоні

Вагомий внесок у підтримку морального духу, ставши героями числених мемів, зробили українські трактористи. В мережі є числені відео того, як на тракторах відтягують танки росіян подалі від них, і не тільки танки.

Ешелон бойових тракторів

Раніше "Телеграф" вже публікував цікаву добірку жартів про героїчну оборону України і недолугість російської армії.

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